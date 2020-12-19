巴克萊： iPhone 13將搭載Wi-Fi 6E 搭OLED面板iPad Pro要等到2022年

巴克萊 (Barclays) 的 Bla​​yne Curtis 等分析師週五 (18 日) 發布報告預估，搭載 OLED 面板的新款 iPad Pro 最早要到 2022 年才會推出，此外，未來 iPhone 13 產品線將搭載 Wi-Fi 6E 等新消息，並點名思佳訊、凌雲有望從中受惠。

儘管距離下一代「iPhone 13」產品線還有一段時間，但分析師走訪多家蘋果供應鏈後表示，下一代 iPhone 13 機型可能將支持 Wi-Fi 6E，射頻晶片廠思佳訊 (Skyworks) (SWKS-US) 有望因此受惠。

目前 iPhone 11 和 iPhone 12 僅支援非 6 GHz 版本的 Wi-Fi 6，第二代 iPhone SE 也是如此。

與 Wi-Fi 6 相比，Wi-Fi 6E 擁有更好的性能、更低的延遲以及更快的傳輸速率，並支援 6 GHz 頻譜，如此傳輸空間將超越現有的 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi，並減少同等級設備的干擾。

晶片製造商博通 (AVGO-US) 高層 Vijay Nagarajan 此前表示，對於過去 20 年 Wi-Fi 用戶而言， 6 GHz 的頻譜很可能是最具破壞性的福音，搭配 Wi-Fi 技術未來將為手機、AR / VR 設備與可穿戴設備帶來更新穎的消費者體驗。

分析師還表示，音訊晶片製造商凌雲 (Cirrus Logic) (CRUS-US) 將至少為幾款 iPhone 13 型號提供新的電源轉換晶片。

iPad Pro 搭載 OLED 面板？

巴克萊分析師表示，市場許多傳言表示蘋果 (AAPL-US) 計劃在 2021 年上半年發布至少一款搭載 Mini LED 面板的 iPad Pro ，並在同一年內發布搭載 OLED 面板新款 iPad Pro ，然而分析師認為，採用 OLED 面板的版本要到 2022 年才有望問世。

目前蘋果在 iPhone X 後以及所有 Apple Watch 皆已採用 OLED 面板，與 LCD 面板相比，OLED 具有更高的亮度、對比度、電源效率與更寬的視角等等。

大尺寸 iPhone SE 遲到？

至於 iPhone SE，今年 4 月，天風證券蘋果分析師郭明錤曾表示，大尺寸螢幕的 iPhone SE 將延遲到 2021 年下半年推出，然而，分析師認為蘋果沒有計劃在未來進行更新，分析師表示，儘管此前傳出蘋果有可能再推新款 5.5 吋或 6.1 吋大尺寸屏幕的 iPhone SE，但在與蘋果供應商討論都並未提及該設備。

巴克萊的分析師一直以來有一定消息可信度，其此前搶先揭露蘋果計劃停止在 iPhone 產品線提供充電器，過去更準確地預言 iPhone 8 和 iPhone X 將支援 True Tone 技術、刪除 iPhone XS 和 iPhone XR 型號的耳機孔，以及 iPhone 11 機型的 3D Touch 等消息。