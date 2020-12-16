未獲國防部百億美元訂單 亞馬遜再向法官嗆川普不當介入

法庭解密文件顯示，亞馬遜 (AMZN-US) 要求美國法官，應該撤銷國防部授予微軟 (MSFT-US) 總值 100 億美元的雲端計算合約，因為這是美國總統川普施加不當影響的結果。

今年 9 月，美國國防部表示，法院的重新評估認為，微軟在聯合企業防禦基礎設施 (JEDI) 合約上，符合美國政府最大利益。

但亞馬遜旗下 AWS 部門認為，這份 100 億美元最終交給微軟，必須是無效的，因為它是制度性偏見、惡意和川普介入的結果，以求將合約遠離亞馬遜，這是「有缺陷和政治腐敗的決定」。

國防部 JEDI 合約長達 10 年，總金額預計多達 100 億美元，原本應於前年 9 月定案，當時亞馬遜 AWS 一直是最可能簽約的公司。但此後一直拖延，川普在去年 7 月公開表示，他認真關注此案，因這份合約缺少競爭性投標，隨後他又多次公開批評亞馬遜及其創辦人 Jeff Bezos。

國防部之後重新審視合約內容，並於去年 10 月宣布，由微軟獲得合約，引發亞馬遜不滿，告上法庭。

針對此案最新發展，白宮方面拒絕評論，稱相關問題屬於司法部職責。五角大樓沒有立即發表評論。

微軟則在週二發布聲明，強調國防部的職業採購官員已經決定，微軟具有優越的技術優勢和整體價值，微軟將繼續提供最佳的解決方案。