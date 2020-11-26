亞馬遜AWS雲端服務大當機 Roku、Adobe被波及

亞馬遜雲端服務 Amazon Web Services(AWS) 周三 (25 日) 大當機，影響 Adobe、Roku 等服務，亞馬遜表示，處理大量串流資料的 Kinesis 遭遇問題，導致好幾個網站錯誤率提高，並影響更新網站頁面的能力，目前已經著手緊急修復。

AWS 在美東時間下午 3 點 15 分張貼公告，表示正在持續修復數據軟體產品和相關服務的問題，主要影響美東地區，消息人士透露和北維吉尼亞的設施有關。AWS 表示，情況持續改善，但預計還需要好幾個小時才能完全復原。

AWS 當機影響不少客戶，包括影音串流機上盒業者 Roku、 軟體商 Adobe 的 Spark 平台、雲端相簿 Flickr、亞馬遜智慧安全子公司 Ring、金融科技業者 Affrim、目標百貨 (Target) 的送貨服務、紐約市運輸局的地鐵狀態網站等。

不少企業客戶上推特發文警告使用者，Roku 表示串流裝置受到 AWS 當機波及；販售智慧家電控制器的 Insteon 公司表示，由於 AWS 當機，系統使用的 Alexa 語音助理可能無法正常運作。

芝加哥論壇報 (Chicago Tribute)，AWS 當機導致網站和出版系統不時出現錯誤，將暫時改在社群媒體網站發布和更新新聞。華爾街日報 (WSJ) 的作業流程也受到影響。

不過主要客戶如蘋果、Slack、Netflix 並未因 AWS 當機受影響。

AWS 也曾在 2017 年大當機，當時受影響的也是美東地區，一些網站因此無法連上，當時當機的原因是技術人員輸入指令時打錯字。

亞馬遜股價也未受 AWS 當機影響，周三上漲 2.15%，以每股 3185.07 美元作收。

AWS 是疫情期間大贏家，在遠距辦公趨勢帶動下，該部門第 3 季銷售勁增 29%。

因為疫情而用量大增的微軟和 Google 的雲端服務，也在最近幾個月遭遇當機問題。