GoodRx執行長：與亞馬遜非競爭對手 雙方業務互補

在亞馬遜 (AMZN-US) 宣布推出線上藥局「Amazon Pharmacy」服務之後，GoodRx 的股票在本週暴跌，但 GoodRx 共同執行長 Doug Hirsch 認為，投資人是因被誤導才產生擔心，他們與亞馬遜是「互補關係」，而非競爭對手。

GoodRx 主要業務在為用戶處方藥找尋折扣價，由 Facebook (FB-US) 資深員工 Hirsch 和軟體工程師 Trevor Bezdek 在 2011 年創立 ，並與多家連鎖藥局及製藥廠合作。

Hirsch 表示，近日許多的報導均認為，亞馬遜進軍藥品零售將打擊 GoodRx，他不以為然。他強調，GoodRx 是市場，亞馬遜是藥房，雙方的經營並不相同。

亞馬遜所宣布的新業務，允許美國的客戶訂購處方藥，並會送貨上門。還將為 Prime 會員提供其他特權，例如免費送貨和潛在折扣，正是折扣的部分，被認為打擊了 GoodRx。

Hirsch 指出，亞馬遜在努力做自己最擅長的事情，那就是訂購及送貨，他認為這不會與 GoodRx 構成競爭，反而是互補的業務。

但是，華爾街並沒有改變看法。摩根大通 (JPMorgan) 將 GoodRx 的評級，由「中立」降至「減持」，GoodRx 股價週三大跌逾 6%。