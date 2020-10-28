微軟雲端業務需求強 台供應鏈營運有撐

微軟 (MSFT-US) 公布最新一季財報，在 Azure 雲端運算服務、電玩需求成長帶動下，財報優於市場預期，展望未來，市場看好微軟受惠遠距商機、宅經濟持續發酵，雲端業務可望保持高度成長，加上擴大全球資料中心布建，可望帶動台廠供應鏈鴻海 (2317-TW)、緯穎 (6669-TW)、廣達 (2382-TW) 營運。

微軟最新財報顯示，Azure 公有雲部門營收年增 48%，優於市場預期的 44% 成長率，在所有部門中成長最快，其次則是電玩 Xbox 內容服務，營收成長 30%，反映遠距、宅經濟商機持續發酵。

展望未來，微軟持續擴大全球資料中心布局，今年也先後宣布將在以色列、墨西哥、西班牙、波蘭、義大利、希臘、奧地利、巴西等地設立資料中心計畫，26 日更宣布將在台灣首次設立資料中心，為全球第 66 座資料中心。

隨著微軟擴大布局資料中心，也將帶動雲端伺服器需求成長，可望為相關伺服器供應商如鴻海、緯穎、廣達、英業達 (2356-TW) 營運再添動能。

微軟 26 日宣布將在台灣設立首座 Azure 資料中心，落實資料中心在地化，這也是微軟 31 年來在台最大投資，估未來 4 年將創造新台幣 3000 億元商機、3 萬個就業機會，並培育逾 20 萬個數位人才。