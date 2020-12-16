如何用景氣週期擴大收益？

從 1982 年 12 月至今年 11 月，單純持有美國股市的累積報酬率為 2,475%，平均每年上漲 8.9%，表現非常亮眼。但若能夠搭配美國景氣週期，來判斷不同週期時的買進與賣出時機，累積報酬率將大幅成長至 5,001%（衰退前轉持美國公債，衰退結束後重新買進美國股市），平均每年報酬率也會升高至 10.9%。而要判斷景氣週期，該看什麼指標？現在又是該買進還是賣出？

1. 想避開股市大跌，先搞清楚經濟週期位置

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料日期: 2020/12/14。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

當經濟復甦時，經濟成長帶動企業獲利增加，加上投資情緒轉趨樂觀，股市往往表現亮眼；當經濟陷入衰退時，失業率升高、需求下滑、庫存過多，都造成企業獲利大幅減少，加上對未來看法變悲觀，促使股市大跌。從上圖可清楚看出，當美國經濟處於衰退期間，股市較容易陷入大幅下跌。而隨著經濟衰退結束，未來數年股市則普遍有好表現。

2. 找進場點，看未來一年經濟衰退機率

當經濟衰退結束，經濟進入復甦期時，便是股市的良好進場點。而要判斷經濟衰退何時結束，可以利用美國紐約聯邦準備銀行提供的未來 12 個月經濟衰退機率來判斷。從 1982 年以來，美國共經歷過 4 次經濟衰退（不包含此次），而過去 4 次衰退結束時，未來 12 個月衰退機率介於 0.3% 至 3.5%（平均 1.9%）。建議可以 5% 為門檻，當此機率跌至 5% 以下時，經濟衰退也將結束、股市進場正是時候。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2020/12/14。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 找賣點，觀察美國長短期公債間利差反轉

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美國 10 年公債殖利率減去美國 3 個月國庫券殖利率，資料日期: 2020/12/14。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

相較於買進時點，有助避開股市大跌的賣出時機的重要性更高。經濟領先指標眾多，但能最準確預測經濟衰退的指標，便是美國長短期公債間利差（美國 10 年公債殖利率減去美國 3 個月國庫券殖利率）。當美國長短期公債間利差由正轉負時，美國經濟會於未來 8 至 22 個月後陷入衰退（根據 1982 年後的 4 次衰退經驗）。儘管該指標無法精準到預知經濟會在第幾個月後陷入衰退，但在利差反轉後賣出美股，並買進美國公債，有助避開之後的股市大跌（2001 年與 2009 年分別避開 20% 與 28% 的跌幅）。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

美股基金趁早佈局

儘管目前美國未來 12 個月經濟衰退機率仍在 5% 以上，但考量到疫苗的施打與貨幣政策的協助，明年第一季走出衰退機率高，可趁早佈局美國股票型基金，並耐心持有至美國公債長短期利差再次反轉時，再賣出。

鉅亨精選基金

>> 摩根士丹利美國增長基金 A

>> 摩根基金 - JPM 美國企業成長 (美元)-A 股 (累計)

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