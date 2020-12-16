日本11月出口年減4.2% 汽車、鋼鐵皆呈現負成長

日本今年 11 月貿易收支報 3668 億日圓盈餘，連續五個月出現盈餘，但遠低於《路透社》針對民間機構事前調查中數 5298 億日圓。

日本財務省週三 (16 日) 公布 11 月貿易收支初值，出口報 6 兆 1136 億日圓、年減 4.2%。礦物性燃料、汽車、鋼鐵的出口量都出現減少。

另一方面，11 月的進口報 5 兆 7469 億日圓、年減 11.1%。原油、液化天然氣 (LNG)、煤炭的進口量皆呈現減少。

從國家地域來看，日本 11 月出口到中國市場的貨物金額報 1 兆 3595 億日圓、年增 3.8%、連續五個月增加；半導體等電子零件出口減少 17.0%，化學品原料出口減少 28.3%。

同月出口到美國的貨物金額報 1 兆 1813 億日圓、年減 2.5%、間隔三個月後轉為減少；汽車出口增加 6.6%，但是遠遜於前 (10) 月的年增逾 2 成。

另外在歐盟 (EU) 市場方面，出口報 5610 億日圓、年減 2.6%；亞洲市場報 3 兆 4454 億日圓、年減 4.3%。

肺炎疫情爆發後，日本出口一度出現急遽下滑，雖然近來好轉，但 11 月份大幅惡化，降幅遠超過前 (10) 月的年減 0.2% 。