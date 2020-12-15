機構：三星獨霸全球折疊手機市場 囊括近九成市占

折疊式智慧型手機在近期以來持續發展，根據市場研究公司 Display Supply Chain Consultants(DSCC) 在週二 (15 日) 公布的數據顯示，三星電子 (Samsung) 在今年穩坐折疊機的市場龍頭地位，主要受惠於該公司新型號折疊機陸續推出，使該公司進一步鞏固其市場中的地位。

DSCC 的最新報告顯示，從出貨量來看，三星電子在今年的折疊式智慧型手機市場佔據 88% 的市占率，遠高於其他競爭對手。「三星的 Galaxy Z Flip 和 Galaxy Z Fold 2 預計將成為 2020 年最暢銷的折疊機。」報告中說道。

三星電子市占率遠高於其他競爭對手 (圖片：businessinsider)

此外，報告中也表示，三星電子旗下的三星顯示 (Samsung Display) 在 2020 年第三季的折疊式智慧型手機面板出貨量的市占率達到 96%，在 2020 年全年的市占率則預估將達到 87%。

DSCC 表示：「三星電子越來越重視可折疊式手機，並且逐步減低 Note 系列，這將使該公司可折疊式手機 Galaxy Z 系列成為三星的第二大旗艦系列。」

報告中也預期，三星顯示將在 2021 年首次出售相關面板，幫助其他品牌進入折疊式智慧機的市場，其中也將包含提供超薄柔性玻璃 (UTG) 解決方案。

DSCC 表示，今年全球折疊式手機面板出貨量預計將年增 454%，達到 310 萬片，總營收預期將達到 4.62 億美元。DSCC 也預估，涵蓋所有應用的全球折疊式顯示器市場在 2025 年將成長至 9400 萬片，而折疊式智慧型手機面板則將達到 5900 萬片。