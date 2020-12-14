12月日本央行短觀改善 大企業製造業表現優於預期

日本央行 (Bank of Japan) 週一 (14 日) 公布 12 月的日本全國企業短期經濟觀測調查 (簡稱短觀)，大型企業製造業的景氣判斷指數 (DI) 報 - 10，較上回於 9 月實施的調查上揚 17 個點數。這反映了日本在出口及生產活動方面的回溫，連續兩季出現改善。這回調查也觀察到非製造業的景氣回溫，然而與疫情前的情況相比，也仍處在低水準。

由日本央行所統計出的景氣判斷指數 (DI)，在今年 6 月滑落到當年金融風暴後水準，而在那之後也逐漸的緩慢回升。

在大企業製造業的 DI 方面，由《Nikkei QUICK》所整理出的民間預測中數報 - 14，實際調查結果較優。主要 16 個業種當中，有 15 個出現改善。

汽車業的回彈幅度最大，報 -13、回復 48 點。來自中國、美國等地的海外需求回溫。在汽車產業的帶動下，鋼鐵、電氣機械及生產用機械等，在範圍廣泛的各項業種的景氣看法都出現改善。而在造船、重型機械方面，則因全新需求的下滑而出現惡化。

遭受疫情重創的日本服務業也出現回溫現象，大型企業非製造業的景氣判斷指數報 - 5、回復 7 個點數，連續兩季改善。主要 12 個業種當中，有 11 個出現改善。

2020 年 12 月日本大型企業製造業、非製造業 DI (圖片來源：日本央行)

住宿、餐飲服務報 - 66，休閒設施等的個人服務報 - 43，各出現 20 個點數的改善。日本政府推行的「Go To」觀光振興政策等出現成效。零售業報 23、改善了 5 個點數，宅經濟帶動消費。

日本中小企業的景氣看法也同樣出現改善，製造業報 - 27、改善 17 個點數，非製造業報 - 12、改善 10 個點數。

然而就整體而言，日本的景氣水準仍然走低。雖然連續兩季改善，大企業的製造業、非製造業 DI 仍然落在負數。在疫情發生前的 2019 年 12 月，製造業 DI 報 0、非製造業 DI 報 20。

這回調查是於 2020 年 11 月 11 日至 12 月 11 日之間實施。在截至回答基準日的 11 月 27 日為止，共取得 75% 受訪企業的回答。日本在進入 11 月後半之後，因疫情惡化的緣故，企業在景氣先行的看法上也更加的提高警戒。

在顯示 3 個月後先行看法的 DI 表現上，大企業製造業報 - 8、改善 2 個點數，非製造業報 - 6、惡化 1 個點數。住宿、餐飲業在看法上相對謹慎。

與大型企業相較，日本中小企業在先行看法上更為不安。中小企業製造業的先行看法 DI 報 - 26、改善 1 個點數，非製造業報 - 20、惡化 8 個點數。

部分先進國家已展開新冠病毒 (COVID-19) 的疫苗接種，但是普及仍需要時間。日本政府決定實施追加的經濟政策來支撐該國經濟，不過景氣回溫的緩慢步調也應該仍會持續一段時日。