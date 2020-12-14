街口支付攜手桃園商圈衝疫後經濟 估帶動逾2億元商機

街口支付積極響應政府推動行動支付政策，在疫後時代，為推升行動支付使用率、促進地方消費提升，攜手致力於推廣智慧城市應用的桃園，與桃園市政府合作，邀集桃園境內逾 5000 家合作店家，透過現金回饋刺激民眾消費、協助桃園商圈發展，預計吸引超過 1000 萬人次消費，創造至少 2 億元商機。

桃園市長鄭文燦表示，在振興三倍券屆滿前夕，為延續買氣，與街口支付以及 5000 多家店家合作，加碼推出璀璨桃園支付節，一方面拉升經濟，另一方面配合中央推廣行動支付的目標。

街口電子支付董事長胡亦嘉則表示，桃園是國門之都，在城市快速進步中的同時帶動數位化迅速發展；今年從數據上顯示，桃園是今年全台行動支付使用率成長最快的城市，街口支付希望能在桃園數位化有更多的貢獻，配合政府政策，發展行動支付，同時在疫情期間促進安全的消費，為商家提升業績，因此舉辦為期 7 周的優惠活動，用數據精準配對消費者與商家，未來並更將深耕桃園，期望能協助桃園成為數位發展最進步的城市。

街口電子支付總經理黃峰昶也透露，這次是街口支付首次與單一城市合作打造支付節，活動將一口氣持續至明年 1 月底，也計畫未來將與台中、新竹等城市深度合作，預期將帶起新一波地方商圈的行動支付潮。