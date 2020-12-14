百貨股王換人做 富邦媒失守600元遭寶雅超車

富邦媒 (8454-TW) 今年獲利樂觀，不過，近來股價偏弱整理，今 (14) 日盤中跌破 600 元關卡為 4 個月來首見，並遭寶雅 (5904-TW) 追過，痛失百貨股王。

展望後市，富邦媒仍表態樂觀，正積極布局物流最後一哩路，並持續導入集團資源，台灣大 (3045-TW) 將以 5G 助攻，協助 momo 全速朝世界級電商邁進。

富邦媒說明，透過台灣大技術應援，去年起以無人搬運車 (AGV) 助攻 momo 打造智慧倉儲，接下來，台灣大將再為 momo 物流中心導入 5G 邊緣運算並進行路徑優化。

APEC 企業諮詢委員會 (ABAC) 日前發布 APEC 人工智慧，將 momo 智慧物流和倉儲方案列為亞太區電商產業唯一精選個案，富邦媒指出，有效運用 AI 在電商紅海市場中殺出重圍，尤其疫情期間效益更加顯現，已成功受到國際矚目。

富邦媒總經理谷元宏進一步指出，物流是電商最後一哩路，目前在全台已建置 29 座倉儲，並透過 AI 演算法及大數據分析，掌握並預測消費者需求，達成庫存天數極小化等、都會區最快 6 小時內到貨成績。

台灣大商務長吳傳輝則表示，富邦媒物流中心面積達 2.5 萬坪，自 2019 年台灣大以無人搬運車 (AGV) 進駐 momo 倉儲取代人力揀貨，效率提升 4 倍，並釋放出約 60% 的勞力資源，揪下來，將為 momo 導入 5G 室內解決方案，並結合邊緣運算，取代傳統導航模式，突破固定軌道揀貨的方式，改採現場環境即時動態路徑規劃，協助 momo 全速朝世界級電商邁進。

富邦媒今年獲利面樂觀，不僅前三季稅後純益 13.32 億元，年增 36.6%，逼近去年全年獲利水準，進入第四季後，11 月單月合併營收衝上 92.65 億元，月增 87.68%、年增 38.67%，前 11 月已超越去年全年，並衝破 600 億元寫新猷，後市持續樂觀。