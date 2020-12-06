〈觀察〉這些年我們追的Gogoro 盤點量身打造「多元上市方案」

以 Gogoro 電動機車崛起的睿能創意一直是主管機關想要吸引上市的獨角獸企業，就連行政院國發基金都大手筆投資 Gogoro 公司 3000 萬美元 (約新台幣 10 億元)，《鉅亨網》盤點自 2018 年起，金管會年年都有專門為 Gogoro 量身打造的「多元上市方案」，希望催生 Gogoro 在台股掛牌，讓更多資金潮水注入股海。

Gogoro 睿能創意公司 (Gogoro Taiwan Limited) 為外商公司，由 Gogoro Inc. 持有，根據經濟部商業司資料顯示，該公司 2011 年在台成立，資本額為新台幣 14.85 億元。

2015 年行政院國家發展基金會投注資 Gogoro Inc. 約新台幣 10 億元，此外，潤泰集團總裁尹衍樑、宏達電王雪紅、淡馬錫、美國前副總統高爾創立的永續能源發展基金等都在大股東之列。。

明年 Gogoro 在台即將 10 歲，雖然站穩台灣電動機車市場龍頭地位，卻像美國特斯拉 (Tesla) 一樣，賣愈多、虧愈多，燒了大筆資金至今仍然連年虧錢，據聯貸銀行高層透露，Gogoro 創立至今歷經 3 輪募資，聯貸過兩次，一次已於去年到期，而去年又聯貸一筆 72 億元聯貸案。

儘管 Gogoro 仍在虧損，但前國發會主委陳美伶去年底宣布，台灣已誕生 2 隻獨角獸，所謂獨角獸，是指成立不到 10 年、未上市，且估值達 10 億美元的新創企業，Gogoro 就是其中一隻獨角獸。

為了催生 Gogoro 等獨角獸在台股掛牌，金管會在 2018 年祭出「訂定大型無獲利上市櫃條件」，明訂不看獲利條件，只要符合股本大於 6 億元，市值 50 億元、營收 50 億元以上，且近一年現金流量是正數，就可申請上市。或者是市值 60 億元、營收 30 億元以上者，免獲利、免現金流量條件，也可申請上市。

但由於 Gogoro 資本額太大，若要藉上市引進策略投資人或國際重量級基金，透過一般競拍會卡在單一投資人股權不得超過 10% 的規定，只有 10% 對國際資金誘因太少，因此，金管會於 2019 年放寬上市競拍規定，引進基石投資人 (Cornerstone Investors) 制度。

所謂基石投資人制度，是為了吸引大型獨角獸企業在台掛牌，也就是，大型無獲利企業初次上市櫃 (IPO) 承銷金額達 20 億元以上者，放寬得採「詢價圈購」辦理承銷，且可以洽專業機構等基石投資人認購股份，並要求應強制集保一定期間不得賣出持股及揭露相關事宜等配套方案，以提高其 IPO 公開承銷成功率，這是金管會第二度為了 Gogoro 上市所開放的條款。

不過多元上市櫃方案推動二年多來，僅一家未獲利的新藥股美時申請上市，而且是從上櫃轉上市，為吸引更多具發展性的國內外企業來台掛牌，活絡資本市場，金管會本周再度宣布將於明年第三季推出台灣創新板 (上市)、戰略新板 (上櫃、興櫃)。

兩新板均採「簡易公開發行」，比起一般公開發行，財報及內控專審報告等要求都更低，有助創新事業降低成本，加速進入；其次，都只限「合格投資人」參與；再者，是參考國外「保薦人」制度，掛牌期間公司需持續受到主辦承銷商的輔導，確保企業法遵程度。

「台灣創新板」並非以獲利、而是以「市值」及財務面指標作為門檻，共分 3 類，其中市值高於 40 億元，且有足供掛牌後 1 年內營運資金 125% 的財力，就被視為是鎖定 Gogoro 而設的條件。

值得留意的是，若 Gogoro 真於「台灣創新板」掛牌，都只有「合格投資人」才能投資，主要是考量新板投資風險相對較高，因此僅限 3 類對象投資，第 1 為專業機構投資人，第 2 為總資產超過新台幣 5000 萬元，且具備充分專業知識及交易經驗的法人或基金，第 3 也開放自然人投資，但需有 2 年以上證券交易投資經驗，且淨資產在 1000 萬元以上或近 2 年平均所得達 150 萬元以上。

金管會已經明確表態設置新板是為了推動獨角獸掛牌上市鋪路，且點名鎖定 Gogoro，睿能創意執行長陸學森也曾公開表示「IPO 有一天會做。」據傳，Gogoro 原本有意評估赴美、港掛牌以爭取較高的本益比，但是如今台股資金行情火熱，加上台商回流契機，外界認為不失為 Gogoro 掛牌契機，各界都在看，這些年主管機關為了追 Gogoro，年年推出多元上市方案，明年即將推出的新板是否能成功，將備受矚目。