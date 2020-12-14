〈安普新轉上市〉晶片漲價 TWS產品暫不跟進漲價

安普新 (6743-TW) 今年首度打入 TWS(真無限藍芽耳機) 市場，且新客戶直接擠下既有客戶，成集團最大客戶，因應該客戶需求，預計明年該產品晶片將全面導入台廠晶片，安普新表示，儘管目前晶片產能供不應求，供應廠商醞釀漲價，但目前僅大型頭戴式耳機使用 NOR Flash，比重不到 1 成，因此尚未與客戶談新一輪價格。

隨著 TWS 市場規模成長，加上供給吃緊、需求大增，近期半導體漲價風潮吹到 NOR Flash，對此，安普新指出，以公司產品線來看，NOR Flash 多用在需大量儲存資料的大型頭戴式耳機，或是高階電競耳機，占整體營收比重個位數、用量不大，因此目前暫時未與客戶談調漲價格。

安普新今年接獲新客戶 TWS 大單，首度切入 TWS 市場，由於新客戶主要銷售地區為歐美市場，因應客戶需求，產品明年將全面導入台廠晶片，不過未使用 NOR Flash 晶片，因此不受漲價影響。

安普新指出，雖然產品沒有調漲的可能，但隨著疫情升溫，筆電、TWS 需求量大增，部分原料、零組件出現缺貨現象，公司也提前下單，從過去的 2-3 周，提早至 8-10 周前下單備料。

安普新 11 月營收 5.55 億元，月減 15.89%、年增 123.54%；前 11 月營收 46.46 億元，年增 110.97%。