南韓11月通膨率0.6% 較前月升溫

南韓今年 11 月份消費者物價指數 (CPI) 年增 0.6%，上揚幅度大於 10 月，但連續第二個月都低於 1%。當月的農產品及服務價格上揚。

根據《韓聯社》週三 (2 日) 報導，南韓統計廳於同日公布 2020 年 11 月的消費者物價指數 (CPI) 報 105.5，年增 0.6%。

南韓在先前幾個月的通膨率維持上揚走勢，分別為 7 月的 0.3%、8 月的 0.7%，以及 9 月的 1%。

然而在 10 月的時候通膨率下滑至 0.1%，主因在於南韓政府針對國民的手機帳單提供補貼，抑制整體物價。到了 11 月雖回升至 0.6%，仍不及 1%。

從細目來看，南韓 11 月的商品價格報年增 0.9%。其中，農產品價格報年增 13.2%，漲幅遜於前月的年增 18.7%。農副產品價格報年增 11.1%，也同樣低於前月的年增 13.3%。畜產品價格報年增 9.9%，

另一方面，由於國際油價下跌，工業品價格報年減 0.9%。石油化學產品價格報年減 14.8%，水電煤炭價格報年減 4.1%。

服務價格報年增 0.4%。餐飲價格僅上揚 0.9%，主要受到疫情和保持社交距離等防疫措施的影響。另外房租價格報年增 0.6%，創下 2018 年 6 月以來新高。

此外，11 月不含農產品及石油類產品的核心 CPI 報年增 1%。不含食品及能源價格的 CPI 報年增 0.6%。