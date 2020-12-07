中國銀彈攻勢 搶南韓OLED人才

中國企業在南韓重金挖角，繼 LCD 面板及半導體後，目標鎖定了 OLED 面板。

根據《韓國經濟新聞》週一 (7 日) 報導，中國為讓該國「面板產業崛起」，在第二個目標方面，正積極進行 OLED 面板的技術培育。

南韓的面板業界於 6 日透露，近來《Job Korea》及《Incruit》等主要的獵人頭公司，都在同時間於佈告欄上開出許多條件優渥的條件，內容提到「中國企業徵求 OLED 面板工程師」，薪資條件破億、並提供居住場所與機票，條件相當誘人。

還大辣辣的寫著「曾經任職、或正在 S 公司、L 公司工作者，更享有優惠待遇」，明顯鎖定三星與 LG 員工。有業界人士透露「在表面上宣稱給予高額薪資，然而在經過爭取後，薪水至少超過原本十倍的例子也不在少數。」

南韓面板業界認為，這主要與京東方 (BOE) 及華星光電 (CSOT) 等中國的代表性面板廠，正積極發展 OLED 技術有關。為補足本身技術能力的不足，希望從南韓方面吸納相關人才。

南韓面板產業也為此而感到緊張，就有業界人士指出，雖然南韓政府將 OLED 相關技術指定為國家核心技術，在防止技術外流方面有著嚴格規定，然而卻無法防止人才外流。

中國企業為了挖角，開出「年薪 5 億韓元、並保障在當地工作期間的生活費用與高級住居」、或是「薪資調高 10 倍、機票無限制提供」等優渥條件。而這樣的內容，近來出現在南韓獵人頭公司的最新徵才廣告，中國企業尋求部長級的南韓 OLED 技術人才。而這樣的條件，在南韓國內要當到大型企業的高層董事，才能享有類似待遇。

中國覬覦著南韓 LG 顯示 (LG Display) 在 OLED 領域的王者地位。中國面板業界排行第二的華星光電在 8 月的業績報告中提到，用於電視機的 OLED 面板 8.5 代廠，明年將於廣州動工，在 18 個月後應該就能正式運作。且在 6 月時花費了 200 億日圓，取得日本 JOLED 的 11% 股份。

在手機用 OLED 面板方面投資最為積極的中國京東方，該公司的常程副董事長也在 9 月時宣布，該公司在 2024 年之前要拿下 40% 市占。公開挑戰在今年 Q3 拿下全球 72.6% 手機用 OLED 面板市占的三星電子。

中國在去年正式加入 OLED 戰局，不過業界認為中國的技術水準大概落後南韓 5 年。這也是為何中國企業願意以大手筆的銀彈攻勢，來挖角南韓技術人員的原因所在。

南韓企業擔心過去所發生的 LCD 面板產業，被中國企業攻城掠地的歷史重演。而 DSCC 等部分市調公司也預測，中國在 OLED 面板的市占率，應該會在 2025 年超車南韓。