年底採購潮炒熱消費族群股價 法人：可超前逢低布署

年底消費旺季帶動電商業績大爆發，進而推升消費類股漲勢凌厲，保德信投信指出，想要搶賺消費財，相關類股除了第 4 季表現亮眼，隔年首季的漲勢往往更鮮明，可利用年底提前布局。

根據統計，2009 年至 2019 年的 MSCI 非必須消費類股走勢，歷年第 1 季的平均漲幅為四季度之冠，有超過 5% 水準。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔指出，過去 10 年 MSCI 非必需消費類股走勢，以第 1 季與第 4 季表現最佳，漲幅分別達 5.03%、4.08%，這也意味年底消費潮對於股價的加溫熱度能延續至隔年首季。

如果進一步針對「美國總統選舉年」統計，在選完隔年第一季平均漲幅更是高達 8.19%，顯示在消費旺季加上選完不確定因素消除後，市場更以正面態度回應

楊博翔表示，考量疫情與拜登當選後的財政需求，預期至少於 2021 年上半年之前，全球央行仍將持續釋放資金與維持低利環境，此舉有助於降低企業成長所需要的融資成本，以及支撐高價值面不墜，有利於新消費趨勢成長股的相對表現。

以宅經濟產業為例，楊博翔指出，宅經濟題材在疫情後期並不會因此而退燒，反而是將持續發揮影響力，由於不少消費者因疫情首次體驗網購，在數位化的便利性及迅速性增加之下，消費者在各產業的數位體驗使用度及滿意度皆同步上升。

另外，數位消費帶來的數位行銷也是值得關注的消費產業之一，由於數位行銷的優勢包含預算彈性、靈活度高、成效量化、受眾精準，以及深度溝通，透過網路社群經營網站 ，許多企業更願意規劃預算投放數位廣告，今年美國線上廣告已占整體市場的 6 成之多，且比重持續看升。

但要注意的是，在疫情改變民眾消費型態以及促進產業轉型之下，已不再是所有消費產業雨露均霑，而是新舊消費產業的成長動能走向兩極化，搭上新消費趨勢的類股長期成長展望將獲得上修，而疫情受害股則則明顯下修。

換言之，如果要搭上未來的消費趨勢財，應以電子商務、娛樂新媒體、社群廣告等新消費趨勢類股為布局主軸。