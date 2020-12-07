疫情改寫消費模式 電商、影音串流成投資新寵

疫情改變消費型態，電子商務市場大爆發，投信表示，在電子商務與新消費持續成長趨勢下，包括網路零售、創新之大型零售商、影音網路及線上廣告等產業可望成為消費投資新商機。

根據 Adobe Analytics 調查，今年美國電商平台「網購星期一」銷售額高達 108 億美元、年成長 15.1%，金額創歷史新高，顯見在疫情加速網購取代實體零售的趨勢下，產業未來成長性不可小覷。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔指出，美國「黑色星期五」網購金額年增幅超過兩成，創黑五歷史增幅之冠，統計顯示，今年全球電商零售額數據有望達 4.21 兆美元，約占零售市場 25%，金額相較去年大幅增加近 2 成，預期在 5G 裝置日漸普及的推波助瀾之下，未來 3 年全球的電商零售市場有機會以年複合成長 16.6% 的速度加速擴增，對於整體零售市場的占比也將逐年上升。

楊博翔表示，疫情抑制了民眾出門購物的意願，推升網路購物成長躍增，加上今年的兩波消費旺季正逢疫情高峰期，進而大幅提高民眾網購意願，而大型業者如亞馬遜、沃爾瑪憑藉配送速度與價格優勢，有機會成為電商零售市場的最大受惠者之一。

楊博翔進一步指出，隨著消費者對配送速度與費用要求逐年提高，相較其他網購平台仍仰賴傳統郵寄方式，亞馬遜等龍頭大廠已大量投資創建自有物流體系，提高在電商物流的競爭優勢，以更低成本以及更快速提供消費者配送服務，進而擴大電商銷售的市占率。

楊博翔建議，若投資人有意參與電子商務商機以及新消費趨勢成長列車，投資宜聚焦生活型態轉變而受惠的網路零售、創新之大型零售商、影音網路及線上廣告等產業，另外，美國大型企業往往為市場趨勢領頭羊，且公司的盈餘成長及現金流量品質較其他市場來的更穩健，可納入持股重點。

富達投信表示，隨經濟回升，具競爭優勢與迅速適應新消費者行為的企業，趁勢搶攻市占率，建議多留意非核心類股，包括：電子商務、線上教育、醫療健護和娛樂服務。

以市場來說，富達投信相對看好中國內需消費，尤其是電子商務、線上娛樂方面，均領先其他國家，滲透率躍居世界之冠，包括農村地區和 60 歲以上的老年人等不被視為核心用戶的消費者，現都已成為線上消費平台的主要用戶，預期未來 10 年內尊榮化及創新科技將成未來主流趨勢。