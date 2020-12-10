美銀CEO：今年消費者支出仍將較2019年強勁

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對各國經濟帶來衝擊。儘管如此，美國銀行執行長 Brian Moynihan 表示，在疫情的衝擊下，今年消費者支出仍將較 2019 年更多。

Moynihan 在接受採訪時表示，儘管今年受到疫情的衝擊，消費者今年通過美銀帳戶進行的消費仍高於去年。年初至今，消費者的開支高於 2019 年，消費者動用的資金超過 2.7 兆美元。

Moynihan 指出，儘管感染率創下歷史新高，死亡人數也持續攀升，但許多美國人仍表現出驚人的財務彈性。在疫情爆發初期，美銀為貸款損失預留了數百億美元的準備金，但違約事件尚未出現，部分原因受惠於美政府採取了史無前例的刺激措施，以穩定市場並向家庭和企業注資。

根據該行的數據顯示，今年 11 月消費者開支較去年同期增加了約 4%，而 12 月至今已達到到兩位數的成長。Moynihan 表示，本月份支出激增的部分原因是由於 11 月感恩節期間美國疫情惡化，使得消費者延遲消費。

從類別來看，Moynihan 表示，儘管在餐廳相關的消費者支出年減 25%，但與家居裝修相關的支出有所有上，已彌補了其他部門的下跌。另外，儘管有積極跡象，Moynihan 認為仍需要新一輪刺激方案來支持失業者和小型企業。

在美國新冠肺炎病例數激增的情況下，高盛下調了對美國未來兩個季度的經濟成長預期，將美國第四季國內生產總值 (GDP) 預測從 4.5% 下調至 3.5%。同時，該行也將 2021 年第一季的經濟成長預測從先前的 3.5% 下調至僅 1%。高盛並表示疫情和紓困協議已經成為近期前景中 2 個最大的風險。