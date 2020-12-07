調查：疫情打擊 82%美國人擠不出500美元緊急支出

最近由「創新諮詢公司」 Highland 進行的調查顯示，高達 82% 的受訪者表示，如果不借錢，他們將無法支付 500 美元的緊急開支，這預計成為美國急需通過紓困案的重要因素。

據《Zero Hedge》報導，與此相較，疫情之前的調查顯示，約有一半的美國人負擔不起 500 美元的緊急開支。

調查指出，疫情造成美國人個人理財與消費習慣的變化，可能引發長期的低迷。

由於美國是消費驅動型經濟，但疫情造成收入下降，而絕大多數美國人因此減少支出，有些人更是大幅度減少。根據調查，自疫情開始以來，有 63% 的人減少了支出。

(圖表取自 Zero Hedge)

減少支出的原因，有 60% 受訪者稱要更加謹慎理財，有 49% 表明工作收入減少，而 40% 的人表示經常待在家裡。

主要削減的支出項目，有 64% 表示減少了外出用餐或外帶食物的支出，61% 調降了音樂會及電影等娛樂消費，而 55% 減少了服裝購買，52% 的人減少了旅行支出。

在 21% 在疫情後反而消費增加的人中，有 51% 的人說他們買進更多的食物及雜貨，有 50% 的人說他們正購買更多的日用品。

根據受訪者的說法，超過四分之一的人認為他們目前沒有穩定的收入。27% 的受訪者還表示，他們承擔了超過 1 萬美元的債務。