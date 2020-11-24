新報復性消費來了？消費基金怎麼買

近期疫苗研發好消息不斷，令市場開始期待離生活恢復從前光景的距離可能將不遠了。先前因為防疫而受到壓抑的消費行為，可能再次迎來報復性的反彈。然而這次的反彈可能不一樣，怎麼說呢？而且要怎麼買消費類股學問大，如何才能從中受惠？

1. 消費類股分這兩類，特性差很多

消費類股分為兩種，一種是需求會隨著經濟循環而波動的非必需消費類股，和第二種不論經濟好不好，需求都存在的必需消費類股。非必需消費類股的需求沒有被滿足不會造成生存上直接的威脅，因此通常在收入銳減的時候，需求會接近消失或大幅下降。例如，奢侈品、旅遊等行業，就屬於這類。而不論經濟是否寬裕都需要的民生需求，則是屬於必需消費類股。例如，食物和日常生活用品類股。

資料來源：MSCI GICS，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/11/18。

2. 消費類股表現大不同，投資哪類看經濟循環

消費類股非必需和必需消費股各有強處，但是買對買錯，可是天堂跟地獄的差別。因此投資之前可要先把兩類股買進時機點分清楚，才能避開地雷。必需消費類股因為週期性不明顯，不論經濟好壞，必需消費類股都會有一定的獲利，因此在股災發生時可以表現的相對抗跌。在經濟邁入衰退前投資必需消費類股，跌幅僅有約 7%，比大盤和非必需消費類股都抗跌。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算，指數採標普 500 飯店娛樂、休閒娛樂、飲料、食品指數，以美元計算，資料期間 1990/6/30 – 2020/10/31。衰退期是根據美國國家經濟研究局發布的經濟衰退期間，衰退前指的是經濟衰退前一季，復甦則是以走出衰退為主。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

非必需消費類股則是通常在經濟衰退期後半場，就開始強勁反彈。而且，即使在經濟已經走出衰退期後三年，非必需消費類股相較必需消費類股的優勢仍舊存在。以飯店娛樂和食品類股為例，飯店娛樂的表現超出食品類股一倍之多。

3. 消費基金分類清單

消費類股基金操作策略大不相同，有些偏重非必需消費或必需消費，有些則兩者兼備，還有一些基金則是將科技需求也視為消費趨勢，因此佈局不少科技類股。

如果必需、非必需消費類股都想佈局，選擇兩種並重的基金是不錯的選擇。其中，荷寶環球消費新趨勢股票基金更多佈局了將近三成的科技類股，大幅提高這檔基金的長期表現。

若是希望增加投資組合抗跌性的人，則可以選擇 97% 都佈局在必需消費的 NN(L) 食品飲料基金，或是鎖定生活必需、新科技、醫療保健服務領域的摩根士丹利環球品牌基金。

而想要掌握邁出衰退期的行情，建議挑選偏重非必需消費類股的基金。像是景順環球消費趨勢就是代表作，而想要減少科技類股影響的人，則可以選擇法巴消費創新股票或野村全球品牌基金。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2020/10/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

非必需消費需求蠢蠢欲動，挑對基金最重要

必需和非必需消費類股的表現大不相同。必需消費類股的特性在於抗跌且波動低，非必需消費類股則高度仰賴經濟成長，尤其在邁出經濟衰退時期時，表現最為亮眼。每檔基金操作策略不一樣，建議透過本文整理的基金清單去選擇，才能參與到對的行情。

鉅亨精選基金

>> 荷寶環球消費新趨勢股票 M 美元

>> 景順環球消費趨勢基金 A 股 美元

>> 摩根士丹利環球品牌基金 A

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