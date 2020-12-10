英國與新加坡簽署自由貿易協定 為東協國家首例

英國和新加坡週四 (10 日) 簽署新的自由貿易協定 (FTA)，大抵延續現有的歐盟 - 新加坡自貿協定，總計涵蓋超過 170 億英鎊的服務及商品貿易，也讓新加坡成為東協首個與英國簽署 FTA 的國家。

根據雙方發布聯合聲明表示，新貿易協定大多複製了歐盟與新加坡間的協議，意味著兩國企業可享有與過去同等的優惠，包含服務及政府採購市場准入、貿易關稅免除，以及減少電子產品、汽車和零件、藥物和醫療設備，以及再生能源等市場的非關稅壁壘等。

英國國際貿易大臣 Liz Truss 稱，新加坡的自貿協定為英國廣泛戰略投資的一部分，為未來加入跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP) 奠定基礎。

上述協議將在年底英國脫歐過渡期結束後正式實施，同時也是英國與東南亞國協 (ASEAN) 成員國簽署的第一個自貿協定。接下來，英國計畫前往越南簽署另一份過渡貿易協議。

隨著脫歐談判過渡期屆滿，英國與歐盟的脫歐協議持續陷入僵局，英國首相強生 (Boris Johnson) 和歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 週三晚間談判未果，但雙方同意本週日 (13 日) 勢必達成重大共識，等同為協商設下到期日。