〈楊金龍臨時記者會〉央行祭四大打房措施 不影響首購和換屋實質需求

台灣央行將於下周四 (17 日) 召開第四季理監事會議，不過，央行總裁楊金龍今 (7) 日卻相當罕見召開臨時記者會，此次記者會並非針對雙率尤其匯率政策說明，而是宣示將以四大措施進行打房，不過，楊金龍強調，此並不影響一般民眾的首購或換屋需求。

央行於今日常務理事會決議，調整不動產貸款針對性審慎措施，亦即正式宣示打房。

楊金龍說明，為促進金融穩定並健全銀行業務，防範銀行信用資源過度流向不動產貸款，央行常務理事會決議將「中央銀行對金融機構辦理購置高價住宅貨款業務規定」修正為「中央银行金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，明日起生效。

此次央行祭出的四大打房措施，包括有 (一) 新增全國公司法人購置住宅貸款限制：第 1 戶貨款最高貸款成數為 6 成；第 2 戶 (含) 以上貨款，最高貸款成數為 5 成，均無寬限期。

(二) 新增全國自然人第 3 戶 (含) 以上購置住宅貸款限制：最高貸款成數為 6 成，無宽限期。

(三) 新增借款人購買都市計畫劃定之住宅區及商業區土地貸款限制：應檢附具體興建計畫，最高貸款成數為 6.5 成，並保留其中 1 成待動工興建後始得撥貸。

(四) 新增餘屋貸款限制：最高貸款成數為 5 成。

楊金龍強調，本次針對性審慎措施，僅規範高風險貸款戶，由於自然人在第 3 戶以上才有限制，並不影響首購和換屋等絕大多數實質需求貸款案件，未來，央行將持續關注房地產市場發展，並檢視本項貸款規定的執行成效，適時妥適調整相關措施，以維持金融穩定。