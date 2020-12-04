〈房產〉台中之肺中央公園開幕在即 水湳經貿園區成建商必爭之地

原台中水湳機場轉變而來的水湳中央公園將於 12 月 6 日正式啟用，面積比大安森林公園大 2.5 倍，中央公園所在的水湳經貿園區更是成為台中目前最受矚目的重劃區，建商包括總太 (3056-TW)、達麗 (6177-TW) 等也相繼前進插旗，其中達麗與海悅 (2348-TW) 合作的建案，也將開案。

據最新實價登錄資料顯示，水湳經貿園區的西屯區文商段土地 640 坪，今年 7 月 22 日以總價 15.36 億元成交，創下水湳經貿園區內總價最高的土地交易，換算土地單價每坪達 240 萬元，登上水湳地王寶座。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，水湳智慧園區整體投資計畫超過 500 億元，是目前台中市中心可高密度開發的最大精華地，總太建設在 7 月 21 以 15.25 億元買下 649 坪土地，以交易單坪 235 萬元寫下紀錄，隔日又有新高價交易，突顯水湳的開發潛力，吸引建商積極搶地。

綠意盎然的景緻讓中央公園有「台中之肺」的美稱，21 世紀不動產企劃研究室指出，水湳經貿園區共分為五大區，包括經貿專用區、文化商業區、創新研發專用區、生態住宅專用區，其中最具亮點的便是鄰近台中之肺的清幽自然環境以及生態宅的規劃，十分符合後疫情時代現代人追求「接近自然、重視健康」的訴求，在這樣的情況下，預計吸引頂尖退休族群及科技業主管、從業人員等金字塔頂端人士成為購屋主力。

台中水湳經貿園區占地 254 公頃，以「智慧、低碳、創新」為開發目標，10 分鐘車程就能上台中中清交流道以及台中捷運在文心櫻花路口設立的 G8a 站，交通機能便利，台中市政府積極投入百億元預算開發多項大型公設，包括中央公園、水湳國際會議展覽中心、臺中綠美圖（市立圖書館、市立美術館）、中臺灣電影中心、臺中智慧營運中心及水湳轉運中心等。

21 世紀不動產七期河南加盟店經理沈政興表示，水湳經貿園區目前仍在潛銷期的推案大約在每坪 28-32 萬元，相比七期同樣條件的預售案約落在每坪 38-42 萬元，大約每坪差了 10 萬元的價格，房型則是 2+1 房及大 4 房的格局為主。

沈政興並指出，逢甲大學及中國醫藥大學都在區域內購地擴增校地，加上水湳國際會議展覽中心、74 快速道路沿線的「科技走廊」外溢出來的商業、科技業從業人員約 2000 人等，預估將增加 1 萬 2000 人在區域內生活，將有效支撐水湳經貿園區的生活、商業、居住需求。