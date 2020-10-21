LG推出全球首款「可捲曲式電視」 售價昂貴

據報導，南韓 LG 在週二 (20 日) 宣布，該公司全球首款可捲曲式電視正式上市銷售，65 吋的「LG Signature OLED R」現在已經可以在南韓的 7 家消費類電子產品商店中買到，起價為 1 億韓元 (合 8.7 萬美元)。

「LG Signature OLED R」具備 65 吋的柔性 OLED 面板螢幕，LG 將其描述為「幾十年來電視技術中最具創新性的發展」。由於可彎曲的特性，該電視可以部分或完全縮回到其基座中，以適應不同的長寬比或在不使用時完全將螢幕隱藏。

LG 在一份聲明中表示，這項精美的創新讓用戶得以擺脫牆的限制，使用戶能夠依照自己的生活環境和喜好來規畫空間，而不必特別留出一個空間來放置大型電視。此外，買家還可以在四種不同顏色的羊毛揚聲器罩之間進行選擇，包含招牌黑、月光灰、黃玉藍、或太妃糖棕，也可以在鋁製底座上雕刻個性化的字樣。

LG 最初在 2018 的國際消費電子站上展示出可捲曲式電視原型，有報導在當時指出，這款螢幕將於隔年開始出貨。到了 2019 年的消費電子展中，LG 確實展示出了新的商用可捲曲式電視，並計劃在 2019 年春季發布，但是一直到如今才正式推出。

先前，有報導指出 LG Display 也計畫在 2024 年之前開發出可伸縮式顯示器 (stretchable display)，該公司曾表示，可伸縮式顯示器像是可彎曲面板顯示技術的最高水平，如同橡皮筋一樣具有彈性，能夠避免畫面歪曲，實現真正自由形態，同時不會造成圖像失真。

如果該產品成為順利推出，將具有無窮的市場潛力並能運用在龐大應用領域，同時，也被視為最適合物聯網、5G 及自駕車時代的顯示器。