三星Q3奪下全球電視機銷量冠軍 創單季銷額市占新高

週二 (24 日) 公布的一份調查報告顯示，即使受到肺炎疫情干擾，今年 Q3 的全球電視機銷量仍逆勢成長。而南韓三星電子 (005930-KR) 在同期，也穩坐全球電視機的銷量、銷額寶座，創下單季的銷額市占新高紀錄。

根據英國市調公司 Omdia 的統計資料，2020 年 Q3 的全球電視機銷售台數年增 14.7% 至 6287 萬台，以金額來看年增 11.8% 至 281.53 億美元。

增加的主要理由在於，新冠肺炎 (COVID-19) 的全球大流行使得人們減少外出，向後推延的潛在壓抑需求 (pent-up demand) 集中，也帶動電視機市場的成長。

在今年 Q3 的全球電視機銷量當中，三星電子賣出 1485 萬台、年增 39%，金額達到 93 億 1563 萬美元、年增 22%。以金額來看的市占率拉高到 33.1%、創下單季新高，特別是三星高價格帶的 QLED 量子電視銷售表現突出。換句話說，Q3 全球電視銷售額的 1/3 是由三星拿下。

第二名也同樣由南韓廠商奪得，Q3 的 LG 電子 (066570-KR) 電視機銷售額市占率達 16.6%。超越日本索尼 (6758-JP)(10.1%)，以及中國的 TCL 及海信 (各 7.3%)。

以銷量來看，三星電子以 23.6% 的市占拿下第一，Q2 排名第三的 LG 電子也以 11.6% 市占重返第二。再來是 TCL 的 10.9%，以及海信的 9%。

Q3 的全球電視總銷量，南韓廠商共拿下 35.2% 市占、稱霸全球，中國廠商則以些微差距的 33.8% 排名第二。

根據 Omdia 數據，由 LG 領頭的 OLED 電視機市場，今年 Q3 全球售出 93 萬台、年增 39.8%。其中 LG 占了 50 萬台，索尼則以 2.3 萬台跟隨在後。

另外今年前三季的 OLED 電視機全球銷量已累計到 212 萬台，被 QLED 電視機的同期表現 598 萬台遠甩在後。