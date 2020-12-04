電動車勢力抬頭！德國11月EV、PHV合計銷量逾2成

德國聯邦交通管理局 (KBA) 週四 (3 日) 公布 2020 年 11 月的新車銷售台數，電動車 (EV) 與插電式油電車 (PHV) 的合計台數首度突破整體銷量的 2 成。其中，EV 的比例占 10.0%，PHV 的比例占 10.6%。EV 與 PHV 正在加速滲透德國這個全球第四大的汽車市場。

根據《日本經濟新聞》週五 (4 日) 報導，德國今年 11 月的新車銷售台數較去年同期減少 3% 至 29 萬 150 輛。EV 賣出 2 萬 8965 輛、是去年同期的 6.2 倍。特斯拉銷量達到 6 倍，福斯 9 月開始交車的 EV「ID.3」等的銷量也似乎相當暢旺。同期間的 PHV 賣出 3 萬 621 輛、是去年同期的 4.8 倍。

2019 年全年，EV 在德國車市的市占率報 1.8%。而在 2020 年 1 至 11 期間，EV 在德國車市的市占率已上揚到 5.8%；同期 EV 與 PHV 的合計市占也達到 12.0%。

從今年 6 月起，EV 與 PHV 在德國的市占率，已連續 6 個月超越去年同期。德國政府因應疫情所實施的經濟振興方案，在購買 EV 時所給予的補助從原本的 6000 歐元提高到 9000 歐元，還有各家車廠推出新款 EV 都帶來貢獻。

德國汽車工業協會 (VDA) 預估，2020 年全年的整體新車銷售台數會較去年減少約 20%。雖然德國國內的汽車生產台數預估年減 25%，但是 1 至 9 月的 EV 生產約 25 萬輛、約是前一年的 2 倍。9 月 EV 生產台數達 6.2 萬輛，等於德國國內生產的新車當中，每 6 輛就有 1 輛 EV。