新冠疫苗明年有望啟動施打 要達群體免疫仍面臨三大關卡

國際新冠疫苗研發陸續報捷，最快有望明年開打，不過要達到群體免疫，單一國家疫苗施打覆蓋率至少需 65%，短時間要抗新冠病毒仍面臨三大關卡，包括疫苗廠的生產產能、疫苗配置及民眾施打意願程度低等。

國際藥廠開發的新冠疫苗三期臨床試驗進入尾聲，近期陸續傳出好消息，包括美國輝瑞 (Pfizer) 和德國 BioNTech 合作開發的新冠肺炎疫苗；美國莫德納 (Moderna) 的新冠疫苗 mRNA-1273；阿斯利康 (AZ) 與牛津大學的疫苗，數據顯示具有高保護力，且近期申請緊急使用授權 (EUA)，最快本月至下季可開始施打。

世界衛生組織 (WHO) 認為，若要靠著新冠疫苗達到群體免疫，單一國家接種疫苗覆蓋率要達到 65-70%，其中，美國為目前新冠確診病例與死亡人數最多的國家，需 70-85% 人口接種疫苗，才能產生群體免疫。

以美國總人口數約 3.3 億人來看，疫苗須施打 2.31 億人，才有機會達到群體免疫效果，且目前國際藥廠開發的新冠疫苗需施打兩劑，並需要 4.62 億劑疫苗。各藥廠均喊出明年產能將超過 10 億劑，但難以短期內大量生產，需分批量產、供貨，且部分疫苗更有超低溫運輸的問題。

再者，儘管已有數個開發中疫苗可望取得緊急使用授權 (EUA)，但民眾對短期開發的疫苗信心不足，據統計，全美只有 5 成民眾願意接種，其中，高達 7 成民眾表態，要等 9 個月以上才願意接種，距離最低 7 成疫苗施打率仍有差距。

新冠疫苗試驗傳出捷報後，疫苗配置也成關鍵，各國開始積極透過各種管道搶疫苗，不過歐美大國透過大筆資金投資疫苗初期開發，隨著疫苗即將上市，加上疫情嚴峻，將有機會是首批取得疫苗的國家，而亞洲除中國外，較少亞洲國家能在初期就取得大量疫苗，顯示短期內，全球要全體免疫仍有多項難關得過。