〈台股盤前要聞〉盟立笑納蘋果訂單、聯發科明年營收拚創高 今日必看重要財經新聞

台股盤前有七大重點，包括台積電供應鏈盟立笑納蘋果新廠訂單， 旭暉應材、達運精密受惠中國 OLED 開案需求回升，以及聯發科明年營收可望續創高，以下是今 (7) 日必看重要財經新聞。

台積電導入後 盟立再笑納蘋果新廠訂單

盟立 (2464-TW) 自動化設備接單再傳捷報，繼打入台積電 (2330-TW) 供應鏈後，傳出旗下機台也獲得蘋果 (AAPL-US) 龍潭廠認證採用，用以生產 MiniLED 等新品，助攻蘋果量產新世代顯示器。閱讀全文...

中國 OLED 開案需求回升 旭暉應材、達運精密明年營運有撐

第 4 季起，中國 OLED 六代線陸續恢復開案，加上手機品牌廠擴大導入，明年 OLED 滲透率可望提升至 38%，金屬遮罩廠旭輝應材 (6698-TW)、達運精密 (6120-TW) 等，可望受惠，營運將顯著回溫。閱讀全文...

聯發科估明年研發費用超過 600 億元 營收將續創高

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 近年積極投入研發費用，帶動公司今年營收突破百億美元，顯現先前投入的金額，已轉換成實質營收，聯發科預計，明年研發費用將再比今年高，落實研發型企業競爭力，費用的比重將隨著營收規模成長而下降；明年營收將續創新高，並站穩百億美元大關。閱讀全文...

〈台股風向球〉熱錢、作帳、軋空捲起三道浪 大盤緩步墊高

台股指數上周續漲 265 點，站穩 14100 點關卡上續寫新猷，周線已連 5 紅，法人認為，台幣狂升帶動的資金行情正熱，目前上檔看不到天花板，年底前集團作帳行情持續樂觀看待，加上券資比維持近 5 個月來相對高點，後續可望再湧現新一波軋空行情，整體來看，熱錢、作帳和軋空捲起的三道浪，可望一波接一波墊高大盤。閱讀全文...

國際中橡轉投資鋰電池廠能元科技 擴廠迎電動車及儲能商機

國際中橡 (2104-TW) 與台泥 (1101-TW) 轉投資的電池芯廠能元科技，順利躋身全球前三大鋰電池品牌廠，營運已走出谷底，下半年逐季增溫，並因應需求啟動擴廠，以迎接電動車與儲能市場商機。閱讀全文...

〈觀察〉繼晶圓代工、封測後 矽晶圓也可望挑戰龍頭地位

環球晶 (6488-TW) 日前宣布擬收購德國矽晶圓大廠 Siltronic AG ，完成收購後，市占率將擴增至 30%，躍升全球第二大矽晶圓廠，定價能力與議價空間都將擴大，若以不分尺寸的矽晶圓出貨面積來看，環球晶甚至可望超越日本信越，成為全球第一大矽晶圓廠。閱讀全文...

大立光 11 月營收 52.44 億元創 8 個月來新高 月增 2.06%

大立光 (3008-TW) 昨 (5) 日公布 11 月營收為 52.44 億元，月增 2.06%，創 8 個月以來新高，年減 21.08%，前 11 月營收 510.41 億元，年減 8.27%，大立光預期，12 月客戶端拉貨動能約可與 11 月維持相同水準。閱讀全文...