和碩電動車業務明年可望翻倍成長 將赴美設廠落腳德州

代工大廠和碩 (4938-TW) 日前拋出震撼彈將赴美設廠，傳落腳美國德州機率最大，對此，董事長童子賢今 (5) 日出席資訊月活動，被問及相關進度時表示，內部確實有評估，但仍依客戶公布為主，地點、金額也會依法公告，強調和碩本質是透過科技、製造服務客戶，至於看明年電動車業務發展，認為有翻倍成長機會。

據了解，和碩目前在歐洲、中國、美國、台灣等地均有設廠，過往配合客戶生產個人電腦、伺服器等，近幾年也因應各地需求，適時調整業務，轉做新業務或維修站，至於日前傳出將赴美設廠，落腳美國德州機率最大，主要是跟進電動車客戶特斯拉設廠腳步。

和碩回應，美國設廠業務仍在評估中，若有進展將依相關法規公告。

展望明年電動車業務發展，童子賢認為，過去幾年電動車市場都在初步嘗試階段，但隨著全球氣候變遷，也加快電動車發展進程，加上 2035 年全球乾淨能源趨勢，認為相關業務明年有機會翻倍成長。

童子賢進一步舉例，當初和碩跨足隱形眼鏡市場成立晶碩 (6491-TW)，也是從光學讀取頭延伸業務，雖然市場規模僅代工業務的 1/10，但毛利高達 10 倍，最終獲利相當，是跨足多元市場很好的例子，而未來電動車發展趨勢，台灣在資訊、電子、網路都有優勢，具發展空間。

另一方面，據了解，經濟部今也低調與產業界人士會面，共同商討協助台灣產業界發展電動車業務，爭取未來電動車龐大商機。