〈美光桃園廠跳電〉已復電正常營運 估幾天內恢復產能

記憶體大廠美光 (Micron) 桃園廠區昨 (3) 日發生跳電，廠區即時啟動安全防護機制，美光表示，設備在昨晚復電後，已正常營運，預計廠區將在幾天內恢復產能。據研調機構集邦科技指出，該廠占全球 DRAM 產能約 8.8%，恐將牽動後續 DRAM 市況與價格變化。

美光桃園廠區發生跳電事件，並已即時啟動安全防護機制，確認所有同仁均安全無虞，設備在復電後也已正常營運。

美光為全球第三大 DRAM 廠，僅次於三星及 SK 海力士，據研調機構集邦科技統計顯示，美光第三季市占率約 25%。美光目前在台灣主要生產據點在桃園、台中，桃園廠第四季月產能約 12.5 萬片，主要產品為 DDR4，占美光總產能的 3 成以上，也占全球 DRAM 總產能的 8.8%。

美光日前上調本季財測，並釋出對明年市況的樂觀展望，看好明年在全球經濟可望成長下，對記憶體的需求也會同步增加，推升 DRAM 銷售表現。威剛 (3260-TW) 也認為明年第一季供需將趨於平衡，並與力積電同步看好，下半年可能面臨供給吃緊。

業者也指出，近來已可看到 DRAM 合約價止跌跡象，看好後續價格向上，市場對 DRAM 合約價與現貨價後市看法也偏多。此次美光桃園廠發生跳電，市場密切關注對 DRAM 市況與價格帶來的影響。