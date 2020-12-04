盤前財經大事搶先讀2020年12月04日

今日操盤前瞻

美國 11 月非農就業報告

印度央行利率決策

法說會：臺企銀、彰銀、毛寶、厚生

除權息：世豐

美國防部將中芯國際、中海油等 4 家中企列入國防黑名單

美國政府週四 (3 日) 正式將中國晶片製造商中芯國際 (SMIC) 與石油巨頭中國海洋石油 (CNOOC) 等企業列入國防黑名單，此舉可能會於總統當選人拜登 (Joe Biden) 上任前加劇與北京的緊張關係。閱讀全文...

輝瑞將 2020 年疫苗產生產目標砍半 Moderna 宣稱產品有持久免疫力

華爾街日報 (WSJ) 周四 (3 日) 報導，輝瑞 (PFE-US) 因供應鏈挑戰，今年新冠疫苗生產目標下修一半至約 5000 萬劑，輝瑞股價挫跌 1.7%。Moderna(MRNA-US) 則傳來好消息，該公司發表研究結果顯示疫苗免疫力持久，可維持三個月。閱讀全文...

新 iPhone 熱銷 鴻海 11 月營收 6813.75 億元 寫歷史新高

鴻海 (2317-TW) 公告 11 月營收，在 iPhone 12 系列新機拉貨帶動下，單月營收 6813.75 億元，月增 11.24%、年增 13.06%，寫單月歷史新高；累計前 11 月營收 4.64 兆元，年減 3.29%，也是睽違近 3 年再寫歷史新高。閱讀全文...

頎邦傳明年再漲價 董座：不排除 關鍵在美元走勢

頎邦 (6147-TW) 昨 (3) 日舉辦股東臨時會，針對市場傳將在明年第一季再次調漲價格，董事長吳非艱表示，明年價格尚未定案，但公司是以美元計價，唯一考量因素是美元貶值，將持續觀察。閱讀全文...

央行冷不防放手 台幣升破彭淮南防線 收 28.668 元寫 9 年半新高

央行昨 (3) 日下午冷不防放手，新台幣兌美元匯價，一度強升 3.65 角，最高衝上 28.401 元，直接摜破「彭淮南防線」，引發市場熱議，新台幣終場收在 28.668 元，升值 9.8 分，創下 9 年半來新高。閱讀全文...

彩晶產能滿載到 Q1 訂單看到明年上半年

中小尺寸面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 昨 (3) 日舉辦法說會，副總經理吳許合表示，受惠 IT 需求強勁，第 4 季產能利用率維持高檔，預期產能吃緊狀態將延續到明年首季。閱讀全文...

正崴明年三大業務成長 全年營收估增 1 成

正崴 (2392-TW) 昨 (3) 日召開法說，公司表示，明年電動車相關、資料中心高傳輸線束、遊戲機及周邊應用等零組件以及系統組裝業務動能強勁，通路也受惠 iPhone 新機延後上市，換機效應將延續至明年上半年，預計整體營收將年增 1 成。閱讀全文...

康友 - KY 股臨會出席率近 6 成 全面改選 7 席董事 新團隊擬提求償

康友 - KY(6452-TW) 昨 (3) 日舉行股東臨時會，出席比率 59.3%，順利改選 4 席董事及 3 席獨董，副總經理呂祥泰表示，新的經營層確立後，後續將選出公司新任董事長，並擬向失聯的董事長黃文烈等前經營層、勤業眾信求償。閱讀全文...



