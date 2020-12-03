西班牙通縮敲警鐘 恐怕讓歐洲央行對通膨樂觀不起來

疫情期間受限於經濟和工作不穩定，使得民眾消費支出下降，歐洲的物價指數隨之下降，若情況無法改善，人們開始擔心物價陡峭的跌勢，恐怕會出現「通縮陷阱」而影響到工資，最終使整體經濟下滑。

對於依賴旅遊等服務業的國家來說，在疫情封鎖下，尤其在經濟疲軟下曝險，南歐大部分地區再次處於風險之中，在地中海和亞得里亞海的七個歐元區國家中，西班牙的通膨率為 - 0.9％，希臘為 - 2％，只有法國和馬爾他的通貨膨脹率為正。

歐元區大部分地區物價指數為負值 (來源：歐盟統計局、Bloomberg)

當今年新冠疫情襲擊西班牙時，原本西班牙旅館同業協會希望能避免房價跌幅超過 25%，但事實上，旅館房價卻暴跌了 60%，旅館業者有些悲觀地認為，恐怕至少要至 2023 年才能重回到 2019 年的房價水準。

西班牙銀行首席經濟學家 Oscar Arce 近期表示，我們看到歐元區商品凍漲、跌價的比例增加，顯示物價下跌的通縮正存在風險。

儘管市場普遍預期歐洲央行為了對抗第二波疫情的衝擊，下周將再擴大貨幣刺激政策，但歐洲央行還不太擔心通縮一事，目前歐元區的通膨率為 - 0.3%，創下 2016 年以來新低，但明年就會回升。歐洲央行總裁拉加德本周表示，刺激措施的目的應該是維持目前的金融狀況，而不是使其更加寬鬆。

《彭博社》經濟學家則認為，長期頑固的通膨疲軟對一個再次封鎖的經濟體來說，是一個危險的起點，歐洲央行對超低通膨持續存在給予愈來愈多的關注，希望 12 月的會議上會有更多的刺激措施。

部分的經濟學家認為，在疫情帶來的危機消退後，快速的經濟成長將可消除通縮的壓力。賓州大學教授 Jess Fernandez-Villaverde 表示，當經濟恢復成長時，我們會看到物再次上漲，民眾將意識到疫情期間大量累積的需求。

甚至希臘央行行長 Yannis Stournaras 也寄望於這種經濟反彈，他承認希臘消費支出延後的物價下跌，同時加劇了經濟衰退 ，但隨著明年經濟復甦，通貨膨脹率將再次轉為正值。

不過，西班牙國際經濟研究中心經濟學家 Jordi Gali 卻懷疑消費者在疫情期間謹慎消費，可能已對物價產生深遠的影響。

Gali 說，目前西班牙的儲蓄率仍然異常地高，令人擔憂的是，我們可能會陷入這種非常低的通膨水平，如同日本在過去的三十年中，通膨率大部分時間處於負值，無法拉高經濟成長率的「日本式通縮」。