高盛：銅的牛市才剛開始 突破1萬美元指日可待

近期銅價表現強勢，高盛 (Goldman Sachs) 分析師認為，銅的牛市才剛剛開始，很快就將挑戰目前的高點，破紀錄新高也不用等太久。

銅價週二 (1 日) 升至 2013 年 3 月以來新高，觸及每噸 7719 美元，原因在於供應不足和需求旺盛，以及中國與南韓的製造業活動強於預期。自那之後，價格已稍見回落，倫敦 3 個月期銅週三報 7616 美元。

銅價今年原本受疫情拖累，3 月摔至低點約 4371 美元，但此後回彈幅度接近 70%，今年以來漲幅超過 22%，有望寫 2017 年以來最好的一年。

高盛分析師在週一的報告中表示，銅的牛市現在已經全面展開，價格已從 2020 年的低點上漲超過 50%，他強調，當前的漲幅不是非理性所驅動，反而是結構性牛市的第一站。

高盛將對銅未來 12 個月的價格預測，從先前的 7500 美元，大幅上調至 9500 美元。

這家華爾街銀行表示，現在預計 2021 年和 2022 年的平均價格將持續持續走高，估計明年銅的均價在 8625 美元左右，然後 2022 年攀升至 9175 美元的均價水準。

高盛還認為，在 2022 年上半年，銅還可能測試 2011 年創下的紀錄高點 10170 美元。

高盛分析師 Nicholas Snowdon 指出，精煉銅市場正面臨十年來最嚴重的供不應求局面，預計明年供應短缺量為 32.7 萬噸，2022 年短缺 15.3 萬噸。

在持續供不應求的背景下，為了刺激新的供應和平衡市場，Snowdon 認為這是銅價未來將大漲的背景因素。

但高盛認為，銅的價格走上 10000 美元的道路並非沒有障礙，原因是需求季節性放緩以及將出現多次的價格修正。