銅價上週衝至兩年新高 高盛：漲勢有望持續

國際銅價已經由 3 月下旬的崩盤回升，上週價格觸及近兩年高點，高盛 (Goldman Sachs) 最新報告認為，銅價升勢還將持續。

銅素來有「銅博士」之稱，被視為全球經濟的領頭羊，因此，當疫情全球流行，銅價也在市場的懷疑下出現崩跌，在今年 3 月下旬到達低點。

但自此之後，不僅全球股市回彈，銅的現貨價格也一路攀高，紐約商品交易所報價由 3 月 23 日的每磅 2.1195 美元，在上週五已升至每磅 2.980 美元。

由於中國需求的急劇回升，銅價今年全年增長了 5.87%，本季上揚 9%。

高盛金屬和礦業分析師上週五 (4 日) 在報告中說，儘管這和 4 大礦業公司 (英美資源集團、必和必拓、嘉能可、RIO) 的平均股價下降 5%，形成鮮明對比，但在中國為首的全球經濟復甦之下，銅的後市仍然看好。

由 Jack O’Brien 領導的團隊指出，汽車和家電行業的複甦、中國房地產市場的持續強勁、以及有史以來第二高的單月信貸發行量，帶動了銅的漲勢，而美元疲軟和全球通貨膨脹預期的提高，也有望支撐未來的銅價。

高盛稱，由於周期性和結構性支撐，以及持續的供應問題，銅仍然是他們「最愛」的大宗商品，嘉能可和必和必拓是最能由銅價受益的公司。

報告指出，倫敦金屬交易所的庫存降至 2005 年以來最低，而處理費的下降，預示著市場的緊張。

高盛認為，隨著中國房地產需求保持在較高水準，加上供應方仍受到 COVID-19 疫情的影響，銅價有望繼續走強。