力圖爭搶銅定價權 中國人民幣計價國際銅期貨今上市

在中國以人民幣計價的國際銅期貨，週四 (19 日) 正式開始交易，這一期貨合約也向外國交易者開放，以推動人民幣的採用，並力圖與倫敦交易所爭搶部分定價權。

新的銅合約於上海國際能源交易所開始交易，中國的國際原油合約也是在此進行交易。

上期能源首日掛牌的銅期貨合約，基準價均為每噸 47680 元人民幣，漲跌停板幅度為 6%，交易保證金為合約價值的 8%，首日漲幅度限制擴大為兩倍。

週四早盤受到全球因疫情的封鎖可能擴大影響，上海國際期銅價下跌 1.4%，報 47010 元人民幣。此前倫敦金屬交易所銅價下跌 0.6%，至 7048 美元。

分析人士說，這種以人民幣計價的產品有兩個戰略目的：它們為全球市場參與者提供了使用人民幣的另一個理由，同時也提高了中國在主要商品市場的定價能力。

美國華泰金融總裁 June Zuo 認為，中國不希望自己的經濟或市場，總是受到國際市場的影響。

做為全球工業金屬最大的消費國，中國購買了全球 50% 以上的採礦供應量，其經濟情況也是銅價起伏的重要依據。

國際中介經紀公司 Bands Financial 主管 John Browning 表示，中國這麼大的消費國，沒有理由只是價格的接受者，而不成為價格的製定者。

中國證監會副主席方星海上午在國際銅期貨上市儀式上表示，希望國際銅期貨充分發揮優勢，在不遠的將來，能成為亞太時區銅跨境貿易的定價基準之一。