遭大摩降評！Palantir重挫12%以上 上市來最糟糕表現

大數據分析公司 Palantir Technologies (PLTR-US) 週三遭大摩降評，不僅延續 4 日跌勢，並經歷史上最糟糕的一天。

這家以與中央情報局 (CIA) 和其他政府機構的合作而聞名的美國數據分析公司，週三股價下跌 12.31％，收 22.51 美元。

摩根士丹利將該股票評級自「增持」打落至「減持」，讓 Palantir 盤中跌幅一度超過 17%。

摩根士丹利表示，與同業相比，Palantir 的交易價格「溢價很大」，因其股價自 9 月 30 日上市以來翻升 2 倍以上。

「該公司自上市以來，Palantir 上漲 155％，但基本面卻沒什麼變化，其風險 / 回報範式移轉顯然不利股價。」

Palantir 由技術投資者 Peter Thiel、Joe Lonsdale 和執行長 Alex Karp 等人於 2003 年共同創立，為政府機構提供數據分析軟體和服務，包括國防部、食品和藥物管理局 (FDA) 以及情報界，飛機製造商空巴和能於生產商英國石油 (BP) 等均為其客戶。

該公司上個月公布上市以來首次獲利報告，其第三季新契約包括一份與美陸軍簽訂的 9100 萬美元契約、一份與美國國立衛生研究所簽訂的 3600 萬美元契約，以及與一位航空航天客戶續約一份 3 億美元契約。

摩根大通分析師寫道，「儘管今年第三季的結果強勁，凸顯了政府部門持續成長動力以及企業的成長加速，還有 25% 以上創紀錄的利潤率意味著基本面較最初預期有一些上升，但我們認為，自第三季以來大部份的增幅 (例如過去 2 週半股價漲逾 75%) 都與基本面以外的因素有關，包括強勁的散戶多單量擠壓了強勁的機構空單餘額。」

Palantir 目前市值超過 390 億美元，上個月大部分時間均上漲，單月漲幅達 167%。

上週五 Citron Research 稱該股票簡直是場賭博並開始放空。

數據分析公司 S3 預測分析總監 Ihor Dusaniwsky 表示，「因為現有的空頭持續建倉，新的空頭聞到了水中的鮮血，也跟著冒出來追殺，所以我們可預期會有更多人賣空 Palantir 股票。」