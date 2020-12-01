南韓對日本產不鏽鋼條課徵反傾銷關稅 WTO認定作法不當

南韓多年以來針對日本進口的不鏽鋼條課徵反傾銷關稅，日本主張該項作法違反世界貿易組織 (WTO) 協定而向該組織提出申訴。WTO 爭端解決小組於昨 (30) 日公布報告書，認同日本主張。

未來南韓如果對爭端解決小組的審議結果不服，就必須在 60 天內向層級更高的 WTO 上訴機構提出申訴。但由於美國反對委員任命，上訴機構運作不健全。未來即使南韓方面提出申訴，後續手續能否順利受理仍是未知數。

不鏽鋼條可耐高溫並具有良好的抗腐蝕性，可在加工後做成閥門 (valve) 零件，能用於汽車或產業機械。

南韓自從 2004 年 7 月起，就以日本用不當低價將相關產品銷往該國為由，課徵 15.39% 追加關稅。該項作法到目前為止共延長三次，相關的日本產品在南韓當地的市占率，也從追加關稅課徵前、 2002 年的 51%，一路下滑至 2019 年的 11%。

WTO 在日本要求下，於 2018 年 10 月透過爭端解決小組處理該項申訴。日本主張他們銷往南韓的不鏽鋼條，是以特殊鋼為主的高價格帶日本產品，與南韓主要產品的廉價泛用鋼材不存在競爭關係，認為南韓課徵追加關稅的作法不當。而被南韓課徵反傾銷關稅的日本產品，包含不鏽鋼棒在內共有五項。