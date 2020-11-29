SK海力士重慶廠韓籍工程師確診 暫時停產全面展開核酸檢測

韓國記憶體大廠 SK 海力士傳出位於中國重慶的西永微電園 SK 海力士半導體，一名南韓籍工程師上周四 (26 日) 經四川成都出境後，在境外驗出新冠肺炎病毒陽性反應，其所工作的重慶廠暫時停產，實行全封閉管理，對所有員工進行隔離，並連夜展開核酸檢測。

據中國媒體報導，一名在西永微電園 SK 海力士半導體 (重慶) 工作的南韓籍工程師，於 11 月 26 日晚間乘坐公司專車，到成都搭機前往南韓仁川，28 日在仁川機場初步判定為新冠肺炎病毒無症狀感染者，遂向公司通報。

重慶市與相關社區立即啟動應急措施，包括現場管控、DNA 檢測、疫點消毒等，西永微電園 SK 海力士半導體並暫時停產，實施全封閉管理，對所有員工進行隔離，並連夜展開 DNA 檢測；該名工程師居住的重慶富力假日酒店也暫停營業，對酒店所有員工及 11 月 25 日以來的所有入住客人，進行追蹤和 DNA 檢測。

據悉，目前已對 3283 人進行核酸採樣，共有 2674 人採樣結果出爐，均為陰性。

SK 海力士重慶工廠於 2014 年下半年投產，主要產能為 NAND Flash 封測產線，一期工程進行測試、二期則是專門進行封裝，兩期工程的綜合年產量，占整體 SK 海力士 NAND Flash 產品的 40% 以上，成為其在海外最大的封裝測試基地。