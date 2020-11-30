最新疫苗有效率超94%！Moderna週一向美國、歐盟監管機構提交EUA申請

在最新數據顯示其潛在疫苗有效性高達 94.1%、預防重症成功率達 100% 後，Moderna 宣布將於週一 (30 日) 向美國和歐盟監管機構申請緊急使用授權 (EUA)。

Moderna 的最新分析針對 196 例新冠肺炎確診病例進行評估，結果顯示其疫苗有效性達到 94.1%，與 11 月 16 日發布的初步結果一致，且受試者均未出現嚴重的不良反應。該公司 16 日發布三期試驗中期分析僅基於 95 例確診病例，當時的有效性達 94%，今日公布結果將可提出更全面的證明。

Moderna 稱，本次疫苗效果在年齡、種族和性別方面均一致，同時具備良好的耐受性，在防禦重症的成功率也達到 100%，最常見的副作用包含注射部位的疲勞、肌肉疼痛以及頭痛。

美國食藥署 (FDA) 對 Moderna 疫苗的審查預計將花費數週時間，且可能安排在 12 月 17 日的諮詢委員會上進行數據審查。

消息發布後，Moderna(MRNA-US) 美股盤前交易漲幅擴大至 11%，暫報 141.44 美元，有望在開盤後刷下新高。今年以來，該股已上漲 6 倍之多。

輝瑞和 BioNTech 在 11 月 20 日成為第一個向 FDA 尋求緊急使用授權的公司，在對近 4.4 萬名受試者的最終分析當中，他們的潛在疫苗有效性達到 95％。 FDA 將在 12 月 10 日針對其疫苗申請進行審查。