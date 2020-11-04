亞諾法新冠病毒抗原快篩已送樣至美、日 拚爭取當地緊急使用授權

檢測試劑廠亞諾法 (4133-TW) 表示，旗下新冠病毒檢測試劑，除已量產出貨的核酸檢測試劑 (RT-PCR) 與抗體快篩檢測試劑外，近期抗原快篩試劑也已送樣至美國、日本客戶進行測試與認證，目標爭取當地緊急使用授權。

亞諾法表示，抗原快篩試劑可直接檢測體內病毒量，加上不需像 RT-PCR 一樣需要大型儀器設備，使用上較便利，但過去技術較不成熟，靈敏度不高，產品有疑慮，不過隨著技術提升，儘管抗原試劑靈敏度無法與 RT-PCR 一致，但仍至少有 85-90% 靈敏度。

亞諾法指出，隨著全球使用抗原快篩試劑普及率持續提升，台廠也加速開發進度，而公司開發的抗原快篩試劑已送樣至美國、日本客戶進行測試，未來不排除擴展至其他既有客戶進行認證。

其它產品方面，亞諾法表示，目前陸續接獲核酸檢測試劑、抗體快篩檢測試等產品新訂單，由於檢測試劑訂單幾乎是急單，客戶下單後希望一周內交貨，訂單能見度短，在產能充足下，均可滿足客戶需求，惟日前接到兩筆 10 萬人份訂單，必須協調產能後陸續出貨。

亞諾法受惠新冠肺炎疫情，新冠相關產品營收比重已攀升至 2 成以上，看好檢測市場趨勢，已從分子檢測 RT-PCR，轉移到抗體快篩再朝向抗原快篩，旗下產品有望持續成長。