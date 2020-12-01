CNBC：Salesforce-Slack收購案將於週二美股盤後公布

週一 (30 日) 消息人士向《CNBC》節目主持人 David Faber 透露，雲端軟體巨頭 Salesforce 與企業通訊軟體 Slack 的交易案預計會在週二 (1 日) 美股盤後正式宣布。

消息人士預計，這筆交易將以現金加股票形式進行，且 Salesforce 將以高於其當前估值水平的價格，對 Slack 進行定價，若兩家公司順利達成協議，將成軟體業史上最大的收購交易之一。

消息傳出後，截稿前，Slack(WORK-US) 週一 (30 日) 盤中漲約 4.2％，報 42.37 美元，Salesforce(CRE-US) 跌約 3.9％，報 236.06 美元。

《華爾街日報》上週首先報導兩家公司間的收購談判，消息一出立即推動 Slack 飆漲近 38%、市值激增至 200 億美元以上。

Salesforce 近年來完成幾項重大的收購計畫，包含 2018 年以 65 億美元併購軟體整合平台商 MuleSoft，以及去年以 153 億美元收購數據視覺化公司 Tableau。

與 Slack 的交易有可能成為史上最大的軟體收購案之一，也可能使 Slack 搖身一變成為 Microsoft Teams 通訊產品強大的競爭對手。 Slack 今年夏天向歐洲委員會提起訴訟，指控微軟濫用 Windows 作業系統的市場地位，向使用者推銷自家的通訊與協作軟體 Teams。