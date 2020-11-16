再釋疫苗利多！Moderna稱疫苗有效性超過94% 帶動美股盤前強升

美國生技大廠 Moderna(MRNA-US) 週一 (16 日) 稱第三階段的初步試驗數據顯示，自家研發的新冠疫苗有效性超過 94%，為繼輝瑞 (Pfizer) 和 BioNTech 後，又一家製藥商取得重大突破。

疫苗喜訊激勵美股盤前期貨，道瓊期指漲超 500 點，漲幅 1.7%，Moderna 美股盤前漲逾 16%。

Moderna 執行長 Stephane Bancel 於聲明表示：「這是研發潛在新冠疫苗的關鍵時刻，自 1 月初以來，我們一直在追蹤該病毒，目的是為了盡可能保護更多的人。」

Moderna 還表示，其新冠疫苗沒有出現任何重大的安全問題，受試者多數不良反應僅為輕度或中度，副作用包含注射部位疼痛，以及接種第二劑後的疲勞、肌肉疼痛和頭痛等。

該公司計劃在未來幾週向美國食品和藥物監督管理局 (FDA) 申請緊急使用授權 (EUA)。Moderna 表示，申請後仍將持續呈交安全性和有效性的其他相關數據。

目前 Moderna 已在北美、中東和全球其他地區達成多項供應協議，其在 8 月宣布和美國政府達成 1 億劑疫苗供應協議，加上 4 億劑疫苗的額外購買權。Moderna 預計，今年底前將向美國供應約 2000 萬劑新冠疫苗，並表示有望在明年將全球產能擴大至 5 億至 10 億劑。