分析師：明年英歐股市表現將超車美股

週五 (27 日) 華爾街分析師預測，2021 年美股漲幅趨緩，將被歐股、英股等其他市場超越。

今年迄今為止，今年美國股市表現優於大多數其他市場，其中科技股漲幅最大，但隨著輝瑞等疫苗利多消息出爐後，根據 Refinitiv 數據，本月迄今，以科技股為主的那斯達克指數上漲了近 10%。與此同時，偏重更依賴週期性經濟復甦的股票的道瓊指數上漲約 13%。

Quilvest Wealth Management 投資委員會成員 Bob Parker 週五 (27 日) 受訪時表示：「整個 11 月，偏重科技股的市場表現不佳。投資者將開始關注迅速復甦的市場和行業。這些市場增長前景最持久，估值也不那麼高。」

與此同時，西班牙 IBEX35 指數自 11 月初以來上漲了近 24%，義大利 FTSE MIB 指數上漲了 21%。

Bob Parker 預測：「全球股市場實際上處於一個非常有趣的時期，我認為在美國以外的地區，市場在未來 6 個月到 9 個月可能會超過美國。」

Bob Parker 看好明年非美地區的股市將急起大漲，預料歐洲股市表現優於美國，特別是英國、西班牙和義大利股市將領軍大衝。

Bob Parker 解釋：「對疫苗的積極期望意味著人們回到了一個非常不受歡迎、交易量不足的市場。明年歐元區和英國的增長速度將超過或相當於美國，這是股市上漲的基礎。

中國滬深 300 指數也與美股的那斯達克指數相似，自 11 月 1 日以來，滬深 300 指數已上漲近 6%，而香港恆生指數上漲了 10%。

Bob Parker 強調，美國和中國科技股已經看到獲利了結的趨勢。