新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

高盛：Apple One添服務營收柴火 iPhone地區營收喜憂參半

高盛：Apple One添服務營收柴火 iPhone地區營收喜憂參半 (圖片：AFP)
高盛：Apple One添服務營收柴火 iPhone地區營收喜憂參半 (圖片：AFP)

週三 (18 日) 高盛預測蘋果 iPhone 2020 年地區性銷售喜憂參半，但 Apple One 訂閱服務將為服務營收增添柴火。

高盛週三在給投資者的一份報告中，分析師 Rod Hall 針對蘋果 (AAPL-US) 向美國證券交易委員會提交的年度 10-K 報告提出其重要結論和發現。

Rod Hall 表示，2020 年蘋果 10-K 報告中的大部分數據皆與預期相符，這是由於 iPhone 12 發布晚於往年。

App Store 服務訂閱成長率從 3 月份峰值下降，但是 Rod Hall 認為，10 月 30 日推出的 Apple One 可能會提升蘋果第四季服務營收成長率，此外，Rod Hall 預測，來自搜尋引擎 TAC 的營收亦可能對季增、年增率做出貢獻。

Rod Hall 還預測，若冬季出現新一輪大封鎖，可能會導致服務營收進一步增長。

硬體營收方面，蘋果在其 10-K 報告中指出，2020 年 iPhone 在全球各地的銷售喜憂參半，iPhone 營收在歐洲和亞太地區有所成長，但在日本和大中華地區卻有所下降。

Rod Hall 稱，蘋果未提到 iPhone 於美洲營收趨勢，與前一年相比，這可能沒有什麼實質性變化。

相關個股

延伸閱讀

相關新聞