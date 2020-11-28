金磚四國之父：對中國來說 拜登將比川普帶來更大問題

高盛前首席經濟學家吉姆歐尼爾 (Jim O'Neill) 週五 (27 日) 受訪時表示，對中國來說，拜登政府將比川普政府帶來更大問題。

遲了 18 天後，中國國家主席習近平週三 (25 日) 終於致電拜登，恭賀拜登當選美國總統，期望未來美中兩國能秉持「不衝突、不對抗，相互尊重、合作共贏精神」以聚焦合作、管控分歧。

川普以「美國優先」的理念下，追求雙邊保護主義，對美中採取和過往總統不同的方式，發起美中貿易戰、關稅戰，影響全球經濟，這與歐洲盟國的做法不同，歐洲多透過 WTO 和 G20 與中國就商業糾紛進行談判。

2015 年 9 月習近平訪美與時任美國副總統拜登舉杯致意。(圖片：AFP)

拜登明顯將走向與川普不同的外交政策，回歸歐巴馬時期的外交政策，透過拉攏北約組織、日本等盟國向中國施壓，這意味拜登不同於川普，與中國打交道時將採取更具體的行動。

歐尼爾稱：「我印象中，中國更在意拜登政府，而不是川普政府。拜登執政團隊在關鍵問題上具有更強的哲學信念。」

歐尼爾提到：「拜登將利用現有的跨國機構，無論是世界貿易組織 (WTO)、G20、世界銀行等來要求中國承擔更多的責任，而不是川普的談判風格。」

談及美國大選對中國的影響時，歐尼爾稱，奇怪的是，這可能已經迫使中國做出了一些不同的思考。

就好比今年九月，在距離總統大選只剩下幾週的時間，中國改變立場，宣布 2060 年實現碳中和的目標。

美中兩國歷來常在氣候變化議題上產生摩擦，隨著川普退出巴黎氣候協定後，中國節能減排壓力有所減輕，預料拜登上任時將回歸歐巴馬時期的模式。