印度央行維持利率不變 預期全年GDP萎縮9.5%

印度中央銀行在週五 (9 日) 宣布維持利率在 4% 不變，符合市場預期，該行也表示將維持寬鬆貨幣政策，以支持遭受疫情打擊的經濟。

印度央行行長 Shaktikanta Das 表示，印度貨幣政策委員會經投票決議，將基準回購利率保持在目前的低位，其中，附買回利率 (Repo Rate) 維持於 4% 不變，附賣回利率 (reverse repo rate) 則維持於 3.35% 不變。

Das 也表示，更快、更強勁的反彈是可能的。他指出，建築、農業和一些製造業部門的經濟活動已經在 7 月至 9 月的第三季中開始復甦。

印度的經濟一直是全球中受災最嚴重的國家之一，因為政府為遏制大流行的蔓延而進行的限制，使商業和消費者活動陷入停滯。該國經濟在 4 月至 6 月的第二季當中萎縮了 23.9%，創下有史以來的最大跌幅。

該國政府從 5 月份開始放寬部分限制，此後經濟活動開始反彈，但許多經濟學家預測，今年財年印度經濟將會萎縮。印度央行則是預估，印度今年全年的國內生產總值 (GDP) 將下跌 9.5%。

IHS Markit 經濟學家 Lewis Cooper 表示，商業活動和新訂單持續萎縮，企業被迫暫時關閉，市場需求疲軟。同時，企業對未來 12 個月仍然抱持悲觀態度，並以有史以來最快的速度在進行裁員。Cooper 也表示：「在如此長時間的持續低迷下，任何實質性的恢復都將要花費數月甚至數年的時間。」

目前印度有超過 691 萬例確診病例，死亡病例則超過 106,490 例。