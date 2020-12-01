葉倫將任美國財長 這類股大受惠？

11/26 就是美國一年一度的重大節日「感恩節」，美國民眾在幾乎一整年飽受疫情壓抑的生活之後，紛紛以報復性歡慶的方式來迎接年底假期，截至上上週五 (11/20) 為止，已經有超過上百萬的美國人無懼疫情，擠進機場搭機返鄉團聚，這也讓美國防疫人員陷入高度緊張，因為美國確診人數已經高達 1220 萬人，尤其，光是 11 月份以來單月確診人數就突破了 300 萬例，成為新增病例最多的一個月份，並且，美國已經有 22 州實施防疫管制。而因為恐慌情緒影響，許多超市再度爆發民生物資搶購潮，民生物資、衛生紙幾乎架上一空。



但是，即使疫情有重燃的跡象，但人們渴望回復正常生活，歡度節日的念頭並沒有因此熄滅。為了迎接年底接續而來的重要節慶，美國已經有 59% 的民眾開始進行採購所需和禮物。

根據美國零售聯盟 (NRF) 和研究機構的調查顯示：今年美國民眾假期消費預估平均每人花 997 美元，雖然較去年減少 5%，但仍高於過去五年的平均值 991 美元，而整個美國假期消費總額將逼近 300 億美元。顯示疫情重創下，人們仍需要用消費購物、過節來平撫心情。因此，隨著感恩節而來的年度消費大戲「黑色購物節」，預期也將迎來一波瘋狂採購潮。



而節慶消費力道推升，全球股市仍可望樂觀，但在指數瀕臨高檔位階的時候，又該如何採取投資策略呢？近日台股剛掛牌的 ETN (Exchange Trade Notes) 就十分搶手，在台股持續創高的激勵下，目前 17 檔以追蹤台股標的為主的 ETN 當中，除了反向 ETN 之外，其餘全面走揚，單週漲幅最高 8%，前三名 ETN 獲利更完全超越大盤集中市場表現。

萬寶週刊訂購專線：02-6608-3998 分機轉 355、356、386

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1413 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：併購 + 炒股的黃金年代

◎投資總舖師：站在巨人肩膀上的敦泰

◎封面故事：葉倫當財長 誰受惠？

◎台股照明燈：被動元件再度大漲 還追嗎？