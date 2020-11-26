生華科抗新冠新藥獲啟動臨床二期 最快明年Q2完成

生華科 (6493-TW) 今 (26) 日公告，旗下被視為抗新冠病毒新藥 Silmitasertib 獲得美國 FDA 核准，將可執行新冠肺炎二期人體臨床試驗，預計收案 40 人，最快明年第 2 季完成試驗。

生華科指出，與合作夥伴美國醫療機構 Banner Health 旗下亞利桑那州鳳凰城大學醫學中心，日前共同向美國 FDA 申請 Silmitasertib 的新冠肺炎二期人體臨床試驗，並於今日獲得許可。

生華科表示，臨床試驗將由鳳凰城大學醫學中心主導執行，規劃收案 40 位新冠肺炎重症患者，病患將以口服方式，接受 14 天 Silmitasertib 療程，試驗採開放性、隨機的雙臂設計。

生華科指出，瑞德西韋是目前被美國 FDA 核准治療新冠肺炎藥物，但後續被 WHO 指稱，對病患死亡率、縮短發病時間及減緩症狀嚴重性等沒有顯著效果，不建議醫生使用；而生華科臨床試驗的首位新冠重症患者，接受 Silmitasertib 治療 5 天後康復出院，目標 Silmitasertib 可治癒更多新冠患者，未來爭取緊急使用授權 (EUA)，並盼盡快取得藥證上市。

生華科表示，國際藥廠 Gilead 開發的瑞德西韋，雖然市場需求不如預期，但 Gilead 指出，瑞德西韋今年前 3 季營收貢獻仍有 8.73 億美元 (約新台幣 250 億元)，據研調機構預估，瑞德西韋明年底前，全球營收仍上看 30 億美元 (約新台幣 855 億元)。