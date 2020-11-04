生華科新冠新藥進展再報捷 最快下季完成二期臨床

生華科 (6492-TW) 旗下新冠新藥 Silmitasertib，繼與美國醫療體系 Banner Health 向美 FDA 申請二期人體臨床試驗後，今 (4) 日再宣布，與美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構 (CARE,Georgia) 合作案，將啟動臨床二期試驗，預計明年第 1 季完成試驗。

生華科公告，與 CARE,Georgia 共同合作執行 Silmitasertib 的臨床試驗，今日獲得美國 FDA 核准執行二期人體臨床試驗，預計收案 20 位新冠肺炎中症患者，病患以口服方式服用 Silmitasertib、療程為 14 天，且將以標準療法或支持性療法為對照組。

生華科表示，由於 Silmitasertib 為口服劑型，無須住院即可接受治療，可大幅減低醫療體系負擔，預期 ilmitasertib 可展現抗病毒複製、感染機制，預防患者症狀轉為重症，並減緩發生免疫風暴。

生華科除與 CARE,Georgia 合作外，另一項臨床試驗是與美國醫療體系 Banner Health 合作，並已向美國 FDA 申請二期人體臨床試驗，規劃收治 40 人，目標是爭取緊急使用授權 (EUA)。

總經理宋台生指出，該新藥治療首個新冠重症患者，從開始給藥治療到康復僅 5 天，且患者康復出院後健康情況良好，後續 Banner Health 主導發起的二期人體臨床試驗，生華科則提供藥品製備和運送。