〈美股盤後〉賓州稱美國回來了 市場極度貪婪 道瓊首度登上 3 萬點

週二 (24 日) 華爾街預期疫苗研發、川普啟動權力交接過程、前 Fed 主席葉倫有望成為新任財長，華爾街不確定逐漸消退，恐慌貪婪指數衝至「極度貪婪值」(約 88)，市場資金流向高風險資產。

美股週二開盤延續漲勢，經濟復甦相關的股票持續上漲，航空、遊輪類股喜洋洋，週二道瓊更突破重要 3 萬點心理關口，一度觸及 30,116.51 高點，收盤為 30,046.24 點，刷下歷史新高紀錄。

美股道瓊走勢圖 (圖片：鉅亨網)

美國聯邦總務署前日通知總統當選人拜登，將正式啟動政權過渡程序，拜登週二先推文高呼，選舉已經結束，美國回來了。

拜登還與副手賀錦麗率領外交、國安提名人亮相，記者會上拜登發表演說稱，美國準備好再次領導全球舞台，新政府將擺脫川普的美國優先政策，重返多邊主義。

大選消息方面，賓州週二認證拜登勝選拿下 20 張選舉人票後不久，川普舉行了史上最短暫記者會，川普會上仍未承認敗選，但他發言表示：「我只想祝賀大家，道瓊指數剛達到 30,000 點，這是史上新高水平。」

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 5937 萬例，死亡數突破 139 萬例。美國累計確診超過 1,243 萬例，累計死亡數超過 25.7 萬。

週二 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 454.97 點，或 1.54%，收 30,046.24 點。

標普 500 指數上漲 57.61 點，或 1.61%，收 3,635.20 點。

那斯達克指數上漲 156.15 點，或 1.31%，收 12,036.78 點。

費城半導體指數上漲 13.75 點，或 0.53%，收 2,609.01 點。

標普 11 大板塊僅房地產板塊收黑，能源、金融和材料板塊領漲。(圖片：FINVIZ)

科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.16%；臉書 (FB-US) 上漲 3.16%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.10%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.63%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.78%。

道瓊 30 檔成分股多勁揚。雪佛龍 (CVX-US) 上漲 5.04%；高盛 (GS-US) 上漲 3.79%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 4.62%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 3.77%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.70%。

費半成分股漲跌互見。AMD (AMD-US) 下跌 0.28%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.06%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.39%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.47%；美光 (MU-US) 下跌 0.36%。

台股 ADR 僅中華電信收紅。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.54%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.51%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.88%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.03%。

焦點個股消息

週二特斯拉上漲 6.43% 至每股 555.38 美元，市值飆至 5264.45 億美元，再度創下新的里程碑，年初至今特斯拉股價已噴漲 427%。

亞德諾半導體 (ADI-US) 下跌 0.13%。該公司週二預測第一財季營收將優於華爾街預期，但華為禁令導致該公司無法對華為銷售額將降至零。

歐洲監管機構批准波音 737 MAX 復飛草案，有望明年 1 月正式給予波音 737 MAX 歐洲復飛許可，波音上漲 3.30%。

經濟數據

美國 9 月標普 20 大城房價指數年增率報 6.6%，前值 5.3%

美國 9 月標普 20 大城房價指數月增率報 1.2%，前值 1.2%

美國 9 月 FHFA 房價指數月增率報 1.7%，前值 1.5%

美國里奇蒙 Fed 11 月製造業指數報 15，預期 20，前值 29.0

美國 11 月諮商會消費者信心指數報 96.1，預期 98.0，前值 100.9

華爾街分析

道瓊自 1 月 15 日登上 2.9 萬點重要里程碑後，在三月觸及今年低點 (18,591 點)，218 個交易日過去，儘管過去幾個月美股因疫情、選情不確定性苦苦掙扎，道瓊週二首度登上 3 萬點大關，僅在本月就上漲了 13%。

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo，儘管選舉結果對市場並不構成嚴重威脅，但消除潛在的混亂政治擔憂正在吸引投資者的注意。

投行 Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 表示，選舉方面的不確定性有所降低，葉倫消息傳出後市場似乎非常有利，這似乎是所有事物都在向更好發展的好日子之一。

Ross Mayfield 稱，如果 2020 年向我們帶來什麼? 那就是如果地平線上升起陽光，股市具有克服壞消息的巨大能力。

Globalt Investments 高級投資經理 Thomas Martin 稱，GSA 批准拜登權力交接，川普願意合作，這對市場來說是積極的消息。